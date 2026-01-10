Sucesos
Testigos de la grúa volcada en Ibiza: "Desde nuestra obra veíamos como se balanceaba por el viento"
Las rachas de viento llegaron a los 70 kilómetros por hora a causa de la borrasca Goretti
La caída de una grúa torre de 40 metros de altura durante la tarde de este viernes provocó un momento de gran tensión entre los trabajadores y vecinos del barrio de Platja d'en Bossa, que presenciaron cómo la estructura metálica comenzaba a ceder por el fuerte viento antes de caer sobre un edificio en construcción.
Un testigo presencial que se encontraba en una obra próxima explicó que la grúa “empezó a moverse de un lado para el otro” y que desde su obra, que se encuenta a escasas calles, podían ver como se balanceaban, lo que generó alarma entre los trabajadores. Según su testimonio, apenas unos minutos después, la pluma paralela, de unos 50 metros de longitud, terminó volcada completamente y quedó apoyada sobre el edificio en construcción.
"La grúa tiene un anemómetro que marca la velocidad del viento y si llega a 50 kilómetros por hora empieza a sonar una alarma de aviso. En caso de que la máquina detecte una velocidad excesiva del viento, se bloquea y no te permite trabajar", explicó este mismo testigo. "Es posible que la pluma se pusiera en veleta, es decir, que se moviese a razón del viento. También puede ser que estuvieran trabajando con la grúa en el momento de más viento y que no le diese tiempo a ponerla en esa posición", concluyó.
El incidente se produjo alrededor de las 17 horas en la avenida Pere Matutes Noguera. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de Ibiza, que acordonaron la zona y cortaron el tráfico para evitar riesgos. A pesar de la espectacularidad del suceso, no se registraron heridos.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activó durante la mañana del viernes la alerta amarilla en Ibiza por la llegada de la borrasca Goretti, con aviso por fuertes rachas de viento que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora.
