Será mamá con un cantautor de Ibiza: la hija de Rosario Flores espera su primer hijo

Rosario Flores está de celebración. Tal y como recoge la revista ¡Hola!, la cantante va a convertirse en abuela por primera vez en 2026. Su hija mayor, Lola Orellana, está embarazada de su primer hijo, fruto de su relación con el cantautor y productor ibicenco Cosme Daniel de Juan.

La noticia fue adelantada inicialmente por Lydia Lozano en el programa '¡De Viernes!', donde confirmó que Lola se encuentra ya de cinco meses de gestación y que el nacimiento está previsto para el próximo mes de mayo. Por el momento, no ha trascendido si el bebé será niño o niña, pero lo importante, según la colaboradora y como recoge ¡Hola!, es que la futura mamá "se encuentra bien" y muy feliz.

Lola Orellana, de 28 años, es hija de Rosario Flores y Carlos Orellana y siempre ha optado por mantenerse alejada del foco mediático, algo que explica que el embarazo lo estén disfrutando con total discreción, únicamente con su círculo más cercano.

Una relación discreta y muy creativa

Lola mantiene desde hace varios años una sólida relación con Cosme Daniel de Juan, cantautor ibicenco afincado en Santa Eulària. A comienzos de 2025, la joven hizo pública su historia de amor de una forma muy fiel a su estilo: con una sencilla y cariñosa felicitación de cumpleaños en redes sociales acompañada del mensaje "Feliz vuelta al sol, te quiero".

Por su parte, Cosme Daniel ha declarado en más de una ocasión que Lola Orellana es su gran musa. La pintora y fotógrafa ha inspirado varias de sus composiciones y, además, fue la protagonista del videoclip de 'Madre', uno de sus temas más virales, publicado en 2023. El músico está plenamente integrado en la familia Flores, como demostró durante una escapada veraniega a la costa gaditana junto al clan.