La enorme grúa que el viernes cayó sobre un edificio en construcción en la avenida Pere Matutes Noguera, en Platja d'en Bossa, ha sido retirada sin inconvenientes este sábado en horas del mediodía. La torre de hierro fue desmontada con ayuda de una grúa móvil telescópica, especialmente utilizadas para la instalación y desinstalación de estructuras pesadas.

Las fuertes ráfagas de viento que llegaron a Ibiza como consecuencia de la borrasca Goretti fueron el motivo de la caída de esta grúa de unos 40 metros de alto, que al desplomarse, afortunadamente, no ha causado más que daños materiales.

Galería: retirada la grúa que había caído sobre un edificio en Ibiza / D.I.

Según testigos presenciales, la grúa “empezó a moverse de un lado para el otro”, lo que generó alarma entre obreros que se encontraban trabajando en construcciones cercanas. Minutos después la pluma paralela, de unos 50 metros de largo, estaba volcada sobre el edificio.

Efectivos de la Policía Local habían acordonado la zona por precaución, pero el paso de los vehículos se encuentra nuevamente habilitado. Desde el Consistorio negaron a este diario que la caída de la grúa fuese a causa de un sabotaje.