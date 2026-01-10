El PP de Ibiza apuesta por un plan industrial y fija como meta elevar el salario medio a 50.000 euros

El presidente del Partido Popular de Ibiza, José Vicente Marí Bosó, ha defendido este fin de semana el plan de competitividad industrial del PP como una vía para impulsar "más empleo, mejores salarios y mayor bienestar", según ha informado el PP en un comunicado. El diputado y portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular intervino en la Interparlamentaria del PP 'Por lo Importante', que se celebra en A Coruña, dentro del panel titulado "Un país en el que valga la pena trabajar", moderado por el vicesecretario Alberto Nadal.

Durante su participación, Marí Bosó subrayó la necesidad de "reequilibrar la estructura económica" para dar más peso a la industria y a los sectores manufactureros, con el objetivo de aumentar la productividad y lograr un crecimiento "más sostenible" que, a su juicio, evite "quedarnos atrás".

Entre las líneas principales, el diputado popular destacó la importancia de "mejorar sustancialmente los salarios" y planteó dejar de centrarse en los salarios mínimos para hablar de elevar el salario medio hasta los 50.000 euros.

"Un chute de innovación"

En materia energética, Marí reclamó una política que sitúe "el coste de la energía, la seguridad y el medioambiente" en un mismo nivel de coste, que asegure el suministro y que desbloquee, según indicó, "los accesos a la red hoy colapsados". Además, defendió "dar un chute a la innovación" elevando las deducciones por innovación en el Impuesto sobre Sociedades y protegiendo, según explicó, el carácter vinculante de las certificaciones de proyectos.

Sobre la simplificación administrativa, aseguró que el PP apuesta por la "desburocratización" y recordó el compromiso del líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, de que "por cada norma aprobada, se derogan tres".

Marí también criticó que "maquillar los datos de empleo no es crear empleo" y avanzó que el PP promovería una reforma "en profundidad" de las políticas activas de empleo, con "mapas de empleabilidad", el fomento del reciclaje formativo y la FP dual.

Por último, afirmó que las energías renovables y la descarbonización pueden ser "un activo" para España, aunque pidió abordar ese proceso "sin fundamentalismos", manteniendo la neutralidad tecnológica y con mecanismos de financiación específicos. "La energía, la innovación, la simplificación, el talento y la descarbonización… han de ser las palancas de la competitividad", concluyó.