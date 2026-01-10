Nuevo retraso en los fondeos ecológicos de Cala d'Hort y Porroig, previstos para el verano de 2024

Los campos de boyas ecológicas proyectados por el Govern en Cala d'Hort y Porroig vuelven a salir a concurso, después de que se haya suspendido el procedimiento de licitación, y acumularán un mínimo de dos años de retraso, ya que su puesta en marcha estaba prevista para el verano de 2024. A esta demora se suma la que arrastran las zonas de fondeo ecológicas en otras siete playas de la isla, cuya ejecución debe correr a cargo del Ministerio de Transición Ecológica y que debían estar listas para la pasada temporada turística.

En el caso de Cala d'Hort y Porroig, la instalación y futura gestión de los amarres corre a cargo de la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua del Govern, a través de la entidad pública Ports de les Illes Balears. Esta actuación forma parte de un proyecto global para ordenar los fondeos en zonas del litoral balear que están protegidas por la Red Natura 2000 y que aún no contaban con estas boyas en verano, como sí sucede en ses Salines o, en Formentera, en s'Espalmador o es Caló de s'Oli.

Inicialmente, las boyas ecológicas en ambas playas ibicencas debían estar disponibles para la temporada de 2024, desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre. Sin embargo, en marzo de aquel año, la Conselleria del Mar tuvo que retirar la exposición pública de los cinco proyectos impulsados en el conjunto de Balears debido a errores en la tramitación: "duplicidad de determinados expedientes", según se adujo en ese momento. Como ejemplo, algunas de las carpetas digitales de consulta de los expedientes contenían proyectos que no tenían relación con los campos de fondeo anunciados.

Además, en esta exposición pública se presentaba una distribución de las boyas previa a las modificaciones más restrictivas que impuso la Comisión de Medio Ambiente de Baleares (Cmaib). Los proyectos originales, redactados por la empresa estatal Tragsa, preveían 46 amarres en Cala d'Hort, que se limitaron a 25 porque muchos de ellos iban a afectar a la pradera de posidonia; en Porroig, las prescripciones de la Cmaib redujeron de 30 a 24 los puntos de fondeo.

Anuncio fallido en Fitur

Aquel error administrativo imposibilitó que se llegara a tiempo para el verano de 2024. Posteriormente, en la última edición de la feria turística de Madrid, Fitur, a finales de enero de 2025, el Govern anunció de nuevo la puesta en marcha de los campos de boyas ecológicas para la pasada temporada.

El viernes 28 de febrero se publicaba en la Plataforma de Contratación del Estado la memoria justificativa de estos proyectos y, al día siguiente laborable (3 de marzo), se declaraba la urgencia para este expediente de contratación, con el objetivo de tener en marcha el sistema de fondeos regulados para el mes de junio. De nuevo, la iniciativa no llegó a prosperar, ya que todo el procedimiento quedó anulado a raíz de varios recursos presentados por asociaciones y patronales del sector náutico balear.

Finalmente, Ports de les Illes Balears ha tenido que rectificar la licitación y abrir de nuevo la presentación de ofertas hasta la semana que viene para las empresas interesadas. Este concurso público no solo incluye la creación de las nuevas zonas de amarre en Cala d'Hort y Porroig, así como otras dos en Mallorca y una en Menorca, sino también la gestión de los fondeos ecológicos ya existentes en el archipiélago, su vigilancia y el seguimiento ambiental. De no surgir nuevos imprevistos, el proceso debería quedar resuelto de cara a este verano. Todo este conjunto de actuaciones, que se divide en cuatro lotes, se adjudicará por un plazo de dos años y con un presupuesto base de 3.085.364 euros, con financiación de los fondos Next Generation de la Unión Europea.

La puesta en marcha de los campos de boyas de Porroig y de Cala d'Hort sale a concurso en un mismo paquete que incluye la gestión de los fondeos en ses Salines, es s'Espalmador y es Caló de s'Oli, por un montante máximo de 1,4 millones de euros.

Pendientes del Ministerio

Por otra parte, a través de otro proceso administrativo, en la isla de Ibiza también se crearán campos de boyas ecológicas en Talamanca, Cala Vedella, es Xarco, Cala Bassa, Cala Salada, Portinatx y Benirràs. En estos casos, aunque los futuros fondeos también estarán gestionados por Ports de les Illes Balears, la redacción y ejecución de los proyectos corre a cargo del Ministerio de Transición Ecológica, fruto de un acuerdo entre el Estado y el Govern balear que fue presentado en mayo de 2023.

Estos amarres también sufren un retraso, ya que su entrada en funcionamiento se había anunciado para el verano de 2024. No obstante, la redacción de los proyectos, que deben diseñar cómo se regulan los fondeos en cada una de las siete playas, no se adjudicó hasta el pasado mes de agosto. De momento, el Ministerio no ha sacado a concurso público los trabajos para instalar las boyas.