El álbum
Como un muñeco más
En la ferretería Can Toni, en Sant Antoni, vive un gato callejero muy particular que un día decidió que sus dueños lo adoptaran. Desde entonces no sólo vive allí (y ha engordado, estilo Gardfield), sino que además hace ‘guardia’ por la noche, como en esta imagen, camuflado en el escaparate entre varios muñecos, como si fuera uno más de ellos.
- Una patrulla de la Policía Local de Ibiza estrella su coche en Vara de Rey al acudir a salvar la vida de una mujer
- Todas las cabalgatas de Reyes en Ibiza: horario y recorrido municipio a municipio
- Resuelto el misterio de los Reyes Magos en Ibiza: ya hay fecha para la cabalgata
- La feria de atracciones de Navidad de Ibiza no cierra
- Cambio de fecha en las cabalgatas de Reyes de Santa Eulària: sus Majestades de Oriente se retrasan
- Fallece la condesa de Ribes, la mujer más elegante del mundo y gran amante de Ibiza
- Puerto de Ibiza: 3,4 millones de euros para reparar deficiencias en la construcción del dique de es Botafoc
- La Guardia Civil investiga el accidente de un todoterreno en Ibiza: saltaron los 'airbargs' y el conductor abandonó el coche