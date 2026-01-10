Como un muñeco más

En la ferretería Can Toni, en Sant Antoni, vive un gato callejero muy particular que un día decidió que sus dueños lo adoptaran. Desde entonces no sólo vive allí (y ha engordado, estilo Gardfield), sino que además hace ‘guardia’ por la noche, como en esta imagen, camuflado en el escaparate entre varios muñecos, como si fuera uno más de ellos.