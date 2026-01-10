Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Condenada por acusar a dj de violaciónAccidente policía IbizaPlanes fin de semanaVicent Marí, ante el juez
instagramlinkedin

El álbum

Como un muñeco más

Como un muñeco más | J.M.L.R.

Como un muñeco más | J.M.L.R.

En la ferretería Can Toni, en Sant Antoni, vive un gato callejero muy particular que un día decidió que sus dueños lo adoptaran. Desde entonces no sólo vive allí (y ha engordado, estilo Gardfield), sino que además hace ‘guardia’ por la noche, como en esta imagen, camuflado en el escaparate entre varios muñecos, como si fuera uno más de ellos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents