El susto que se llevaron los peatones que el jueves a mediodía se encontraban en las inmediaciones de Vara de Rey y presenciaron cómo el coche de la Policía Local de Ibiza se estrellaba contra la valla del paseo. Pensaban que era una persecución, pero acudían a toda velocidad con un desfibrilador a salvar la vida de una mujer que se encontraba mal en una farmacia.

Llama la atención

Que Abaqua prevea un diseño «especial» en el trazado y la construcción de los emisarios marítimo-terrestres de las estaciones depuradoras de aguas residuales de Can Bossa, en Ibiza, y de Formentera, para evitar dañar el entorno de estos. Una precaución que tiene especial importancia en el caso del Parque Natural de ses Salines y la posidonia.

El cambio que supondrá para el fútbol y, sobre todo, para el rugby de la isla la puesta en marcha del nuevo estadio municipal Es Putxet, en el barrio de Ca n’Escandell, que abrirá sus puertas en febrero. Esta instalación deportiva dará por fin respuesta a una demanda histórica de los clubes, deportistas y aficionados de la isla. En el caso del rugby, contarán por primera vez de un sitio reglamentario.