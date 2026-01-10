Polémica en Ibiza por un curso sobre el papel de la religión en la educación sexual

La Associació Professional Docents Eivissa (APDE) ha expresado su "rechazo frontal" al curso de formación 'El rol de la religión en la educación sexual y afectiva: nuevas perspectivas', programado en el Centro de Profesorado de Ibiza (CEP) entre el 3 y el 31 de marzo de 2026, y ha pedido su retirada del catálogo oficial de formación del profesorado.

En un comunicado, la APDE sostiene que esta propuesta "vulnera" los principios de neutralidad ideológica, laicidad y pluralismo que, a su juicio, deben regir el sistema educativo público. La asociación considera "inaceptable que una cosmovisión confesional", en este caso la cristiana, se plantee como eje de una formación vinculada a la educación sexual y afectiva, un ámbito que, defiende, debería "basarse en criterios científicos, pedagógicos y de derechos humanos".

El anuncio del curso cuestionado por la Associació Professional Docents Eivissa / D.I.

Este colectivo profesional subraya que la educación sexual y afectiva debe garantizar una visión inclusiva y respetuosa con la diversidad sexual, familiar y de género, además de estar sustentada en la evidencia científica. En este sentido, advierte de que subordinar esos contenidos a planteamientos religiosos podría derivar, según su comunicado, en enfoques "discriminatorios, moralizadores o restrictivos", incompatibles con los valores de una escuela pública "democrática y abierta" a toda la ciudadanía.

La APDE también denuncia que la oferta de este curso desde la administración educativa "confunde el ámbito de las creencias personales con la formación profesional docente" y alerta del "precedente grave" que, a su entender, podría suponer la introducción de contenidos confesionales dentro de la formación permanente del profesorado.

Por todo ello, la asociación exige la "retirada inmediata" del curso y reclama a la conselleria de Educación que garantice que la formación del profesorado se desarrolle desde un enfoque "laico, riguroso y respetuoso con la diversidad" de la comunidad educativa. "La educación pública no puede ni debe ser un espacio de promoción ideológica o religiosa", concluye el comunicado.