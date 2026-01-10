Fondeos en Ibiza: Dos nuevas zonas reguladas para amarrar barcos de hasta 20 metros de eslora

La creación de los dos campos de boyas ecológicas en Porroig y Cala d'Hort, pendientes de la adjudicación a través de un concurso público, tiene como objetivo la protección de la posidonia y la ordenación de los fondeos en zonas de alta presión náutica. En total, se crearán 49 puntos de fondeo que estarán disponibles desde el próximo 1 de junio y hasta el 30 de septiembre, de no surgir nuevos imprevistos en el proceso de contratación.

En el caso de Porroig, la zona de fondeo proyectada ocupará una superficie de 10,72 hectáreas y contará con 24 amarres, ocho de ellos para barcos de hasta ocho metros de eslora y diez para embarcaciones de hasta 15 metros, mientras que los seis restantes para esloras de hasta 20 metros.

Red Natura 2000

En Cala d'Hort, el campo de boyas será algo más grande, con una superficie de 12,8 hectáreas, donde se distribuirán 25 puntos de fondeo ecológico. En esta playa se destinarán cuatro boyas para barcos de hasta ocho metros, otras 16 para esloras de hasta 15 metros, y las cinco restantes se reservan para embarcaciones de un máximo de 20 metros.

Las dos playas forman parte de la Red Natura 2000 de la Unión Europea, una distinción que ha favorecido que esta futura regulación de los fondeos esté subvencionada con fondos Next Generation. La bahía de Porroig está protegida como Lugar de Interés Comunitario (LIC), mientras que Cala d'Hort cuenta con esta misma categoría y, además, con la de Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).