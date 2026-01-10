Fallece Philippe Junot, el ‘playboy’ que bailó en Pacha Ibiza

Philippe Junot y Carolina de Mónaco se casaron en 1978, muy en contra de los príncipes Raniero y Grace, porque él tenía mucha fama de playboy. Cuando la princesa Tessa de Baviera quiso dar la enhorabuena a Rainiero III, este le replicó: «No me felicites, mejor dame el pésame». El matrimonio duró muy poco tiempo. Se divorciaron en 1980 y el Vaticano anuló el enlace.

Philippe, francés de nacionalidad, fue un financiero y promotor inmobiliario. Yo le conocí en el Marbella Club, del príncipe Alfonso de Hohenlohe, ahijado del Rey Alfonso XIII. Me lo presentó Gunilla von Bismarck. Philippe y Gunilla fueron unos impulsores de la llamada 'jet set marbellí', el grupo de aristócratas, famosos y jeques árabes que deslumbró en las décadas de los 80 y los 90.

Mi madre heredó un apartamento en Marbella. Y yo fui algunas veces.

Philippe era un hombre muy amable y muy simpático. Vivió en el sur de Francia, en Marbella y finalmente en Madrid.

No recuerdo si fue en el verano del 78 o del 79 cuando Carolina y Philippe vinieron a pasar unos días a Ibiza. Se instalaron en el Hotel Montesol y fueron a bailar al Pacha.

El famoso matrimonio pasó unos días en la isla, donde se divirtieron en la discoteca

Les gustó mucho navegar. Y, curiosamente, años más tarde, cuando Carolina estaba casada con Stephano Casiraghi, venían a navegar por las Pitiusas en el barco llamado ‘Pacha III’. Pero ese nombre no tiene nada que ver con la discoteca. El ‘Pacha III’ se bautizó en honor a sus tres hijos, uniendo las iniciales de Pierre, Andrea y Charlotte, que vinieron mucho por Ibiza. Yo recuerdo a Andrea en la fiesta que organicé para Mango, por los diseños de Penélope y Mónica Cruz, en el agroturismo Atzaró. Y en una de mis fiestas Flower Power Vip.

Philippe tuvo una muy importante relación con Giannina Facio, que hoy está casada con Ridley Scott. Y fue el motivo del divorcio con Carolina. Giannina venía mucho a Ibiza. Y pasó unos días en mi casa.

Pero Junot no volvió por Ibiza. Yo lo veía solo en Madrid. Era muy amigo de Cari Lapique, otra gran amante de Ibiza. Los invité a la presentación de mi segunda novela, ‘La memoria enjaulada', que trata sobre la enfermedad de alzhéimer, y en la foto se nos ve a los tres después de firmar y dedicarles mi libro.

En 1987 se casó con la modelo Nina Wendelboe-Larsen, con la que tuvo tres hijos: Victoria, Isabelle y Alexis.

Se divorciaron, pero mantuvieron una buena relación.

Y en 2005 nació su hija Chloé, fruto de su noviazgo con la sueca Helen Wendel.

El pasado jueves 8, su hija Victoria dio la triste noticia del fallecimiento de su padre, a los 85 años. D.E.P.