Expectación en Ibiza ante el juicio a una conductora que atropelló mortalmente a una joven y se dio a la fuga

El atropello mortal de la argentina Sol Yapura, una joven de 34 años que hace dos años fue embestida en Ibiza por una conductora que se dio a la fuga, llega finalmente a los juzgados ibicencos con el juicio oral, que arranca el próximo lunes. Sol, como recordó este viernes a Diario de Ibiza uno de sus amigos, murió en la medianoche del 23 de septiembre de 2023 mientras cruzaba un paso de cebra del primer cinturón de ronda de Ibiza, a la altura de ses Feixes. Levaba seis años residiendo en la isla, a donde había llegado por trabajo, y tenía un hijo de 17 años que esperaba cumplir la mayoría de edad para reencontrarse con su madre en Ibiza.

A consecuencia del impacto, la mujer voló varios metros y sufrió heridas muy graves, como un derrame cerebral y diversas facturas de cráneo, vertebras o pelvis. Fue trasladada en estado crítico a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, donde falleció unas horas más tarde.

Por su parte la conductora, que tenía 24 años en el momento de los hechos e iba acompañada por una amiga que ocupaba el asiento del copiloto, se dio a la fuga y abandonó el lugar del accidente sin socorrer a la víctima. Horas más tarde, cuando las autoridades ya la estaban buscando, se presentó voluntariamente en la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía y fue detenida, acusada de un delito de homicidio por imprudencia grave y otro de abandono del lugar del accidente. Conducía sin carné ni seguro y dio negativo en las pruebas de alcoholemia y estupefacientes.

Petición de condena

La petición de pena asciende a cinco años de cárcel y otros cinco años de retirada del carné de conducir. Además, la Fiscalía solicitó una fianza de 682.000 euros para hacer frente al pago de una posible indemnización. Durante la instrucción, desde la acusación también reclamaron que se encausara a la copilota por omisión de socorro, pero su petición no fue atendida.

Así que este lunes, a partir de las 9.45 horas, la conductora se sentará en el banquillo para afrontar el juicio oral que se celebrará en el Juzgado de lo Penal número 1 de Ibiza. Amigos de la víctima tienen previsto reunirse a las puertas de los juzgados media hora antes para escenificar públicamente su apoyo a Sol.

Su hermana Sole, que reside en Rosario, la ciudad natal de ambas, finalmente no podrá asistir al juicio debido al elevado coste económico del viaje. En conversación con Diario de Ibiza, se ha mostrado muy emocionada y ha declinado hacer declaraciones, más allá de agradecer el enorme apoyo recibido por parte de los amigos que su hermana hizo en la isla.

Este mismo cariño hacia Sol ya llevó hace dos años a sus amigos a celebrar un festival benéfico de música, el llamado Solfest, que se celebró en la sala Nui del polígono de Es Gorg, a pocos metros de donde se produjo el atropello. Además, en una torre eléctrica junto al paso de cebra se pintó un grafiti en recuerdo de la fallecida que incluía una representación de su nombre con las inscripciones ‘D.E.P.’ y ‘una estrella roja volando sobre Argentina’.