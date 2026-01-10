Consulta aquí todos los eventos deportivo del mes de enero en Ibiza

Lejos de la imagen veraniega asociada a fiestas y playas abarrotadas, Ibiza también mantiene una agenda deportiva activa durante el mes de enero. Para residentes y visitantes que pasan el invierno en la isla, los eventos deportivos se convierten en una forma práctica de organizar el tiempo, descubrir diferentes municipios y conectar con la vida local.

Atletismo, fútbol y baloncesto concentran la mayor parte de la programación, con pruebas y partidos repartidos por Ibiza ciudad, Santa Eulària y Sant Antoni. La mayoría de competiciones son fáciles de seguir, con sedes accesibles y horarios pensados tanto para participantes como para público.

Atletismo: carreras junto al mar y en entornos históricos

El calendario deportivo de enero arranca con una de las citas más consolidadas del atletismo popular en la isla: la 5K Ibiza–Platja d’en Bossa, que en 2026 alcanza su sexta edición. La prueba se celebrará el domingo 11 de enero, a partir de las 9:00 horas, y propone un recorrido rápido y llano a nivel del mar, ideal tanto para mejorar marcas personales como para disfrutar de una carrera costera bien organizada.

El trazado discurre por el paseo marítimo de Platja d’en Bossa, con salida en la calle Gamba Roja y meta junto al aparcamiento de Nassau Beach. Aunque las inscripciones ya están completas, el evento también resulta atractivo para espectadores gracias a la facilidad para seguir la carrera desde el paseo marítimo.

Mira aquí las imágenes de la 5K Ibiza-Platja d'en Bossa / Vicent Marí

A finales de mes, el protagonismo se traslada a Santa Eulària, con dos pruebas que combinan deporte y patrimonio. El domingo 25 de enero se celebra la XXXIII Pujada al Puig de Missa, una carrera corta pero exigente de 2,2 kilómetros que finaliza en uno de los enclaves más emblemáticos del municipio.

Ese mismo día tiene lugar la XII Pujada Extrem al Puig de Missa, una prueba de 11 kilómetros pensada para corredores más experimentados, con un recorrido mixto que combina asfalto, pista y montaña.

Fútbol: partidos oficiales en Can Misses y Sánchez Vivancos

El fútbol también ocupa un lugar destacado en la agenda de enero. La UD Ibiza, en Primera RFEF, disputará dos encuentros como local en el estadio de Can Misses. El fin de semana del 17 y 18 de enero jugará ante el Real Murcia.

La Penya Pagesa anima durante un partido de la UD Ibiza en el Palladium Can Misses / Penya Pagesa

En Segunda RFEF, la SD Ibiza jugará dos partidos en el estadio municipal Sánchez Vivancos: el 11 de enero frente a la UE Olot y el 25 de enero ante el Espanyol.

Baloncesto en Sant Antoni: citas en Sa Pedrera

El baloncesto completa la oferta deportiva con varios encuentros del Class Bàsquet Sant Antoni en la Segunda FEB. El equipo disputará dos partidos como local en el pabellón de Sa Pedrera, los días 18 y 31 de enero, con horarios de tarde y mediodía que facilitan la asistencia.