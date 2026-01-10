Comienza una encuesta ciudadana sobre las necesidades de vivienda en Baleares

El Govern ha anunciado este viernes que la empresa adjudicataria ha comenzado la labor de recogida de información de la encuesta de necesidades y demanda de vivienda en Baleares que licitó, en el marco de la puesta en marcha del Observatorio de la Vivienda de las islas.

La encuesta es uno de los informes de indicadores y estadísticas que están previstos dentro del proceso de implantación del Observatorio, concebido como apoyo para llevar a cabo las políticas públicas de vivienda y como órgano de consulta y asesoramiento para agentes públicos y privados, ha recordado la Conselleria de Vivienda, Movilidad y Territorio en un comunicado.

La empresa dedicada a estudios de mercado y demoscopia Sigma Dos, adjudicataria del contrato, se encarga de realizar la encuesta, al menos a 4.000 residentes en todas las islas y en diferentes municipios. La recogida de información se realizará a lo largo de tres meses como máximo.

La encuesta de necesidades y demanda de vivienda es una operación estadística que tiene como objetivo sondear la coyuntura del mercado desde el punto de vista de la demanda, cómo percibe la ciudadanía las necesidades de vivienda y cómo las traduce en demanda, en función de los diversos factores influyentes.

Los principales resultados serán indicadores de necesidad y demanda según tipo (mejora y acceso, propiedad y alquiler), además de otras informaciones relacionadas (tipos de vivienda buscados, capacidad financiera, etc.), entre otras cuestiones.

Todos los datos que se proporcionen en esta encuesta son estrictamente confidenciales y están amparados por el secreto estadístico.

La Dirección General de Vivienda y Arquitectura impulsa el Observatorio de la Vivienda y la elaboración de la encuesta, en colaboración con el Instituto de Estadística de Baleares (Ibestat).

En la primera fase de implantación del Observatorio, también trabaja con información y datos de varios organismos oficiales y en colaboración también con la Agencia Tributaria de Baleares (ATIB) y el Instituto Cartográfico y Geográfico de las islas (ICGIB), entre otros.

En cuanto al Observatorio de la Vivienda, que se encuentra en la primera fase de implantación, se prevé que incorpore los diferentes indicadores y estadísticas agrupados en cinco grandes bloques: parque de vivienda existente, oferta disponible, nuevas viviendas, regeneración urbana y perfil de población de demanda.

El observatorio estará dedicado a la investigación y análisis de datos relacionados con la realidad de la situación de la vivienda en Baleares para mejorar el conocimiento y contribuir a la toma de decisiones y a mejorar las políticas y los programas de vivienda.

Este organismo recopilará datos en relación con la vivienda y la problemática que afecta al derecho de acceso a una vivienda que actualmente están dispersos, son inaccesibles o inoperables y estan descentralizados.

Además generará información relativa al mercado residencial, mediante un sistema de indicadores abiertos, accesibles, interoperables y reutilizables. También prevé dar acceso a los datos sobre vivienda de Baleares y por municipios.