La boda armenia de Ara Malikian en Ibiza

Tras la visita de sus Majestades de Oriente, el concierto ‘Intruso’de Ara Malikian se ha convertido, sin duda, en el gran acontecimiento de estos primeros días de 2026 en Ibiza. Un millar de personas tuvieron la fortuna de disfrutar este viernes en el Recinto Ferial de Vila de la gran "boda armenia" que montó el prestigioso violinista con los cuatro músicos cubanos que le acompañan en gira con este espectáculo: Dayan Abad García (guitarra), Iván Ruiz Machado (bajo y contrabajo), Georvis Pico Milian (batería y percusión) e Iván Melón Lewis (piano).

Aunque, como prometió Malikian nada más empezar con su característico sentido del humor, la experiencia no se prolongó durante "los seis días" que tradicionalmente duran estos enlaces (ya nos hubiera gustado), las dos intensas horas que se extendió el espectáculo fueron un goce para los sentidos. Que el artista libanés tiene tirón en la isla ya había quedado demostrado con sus dos sold out, el del pasado verano y el actual. De las ansias que había por escucharle este nueve de enero quedó constancia con la larga cola de personas que se formó en el exterior de la instalación cuando todavía no eran las ocho de la tarde, hora programada para la apertura de puertas. Como las entradas no eran numeradas, había que llegar lo más temprano posible para conseguir asientos bien situados para contemplar con todo lujo de detalles la actuación.

Vista de la larga cola que se formó para entrar en el Recinto Ferial de Ibiza. / Toni Escobar

A la gran cita acudió público de todas las edades, desde niños hasta ancianos, que llenaron el interior del recinto, acondicionado para la gran ocasión. La expectación era grande y el violinista y su banda no defraudaron. Y es que Malikian allá donde va conquista, no solo por su virtuosismo musical, sino por su cercanía y su talento como narrador, que demuestra cada vez que relata anécdotas autobiográficas, como las que contó en Ibiza salpicando de humor y complicidad todo el concierto.

Anécdotas autobiográficas

Un par de historias y algún tema ya los habían escuchado los que tuvieron la oportunidad de asistir al espectáculo ‘Petit garage’, que ofreció junto al pianista Iván Melón Lewis en Nits de Tànit el pasado mes de julio, pero volverlos a rememorar interpretados por seis musicazos fue un placer, aunque hay que decir que la acústica al aire libre en la antigua Comandancia es mejor que la del Recinto Ferial.

En este viaje vital y musical, en el que fusionó lo clásico y lo contemporáneo, Malikian ilustró con divertidos relatos personales el origen de composiciones como el ‘Niño Rata’, ‘Concerto rapsódico de no hacer nada’ o el ‘Concierto para cerdos e impostores’. Por ejemplo, antes de interpretar esta última pieza, contó con mucha guasa que el tema surgió a partir de un episodio vivido en un festival de música contemporánea en La Habana, en el que conoció precisamente a los cuatro músicos cubanos con los que lleva colaborando décadas.

Ara Malikian con los cuatro músicos cubanos que le acompañaron en Ibiza. / Toni Escobar

Las risas y los aplausos fueron de la mano en este espectáculo bautizado como ‘Intruso’, que es como se siente este violinista de nacionalidad española que nació en Beirut (Líbano) de familia armenia, que se formó en Alemania e Inglaterra y que lleva más de cuatro décadas recorriendo el mundo con su música. La riqueza multicultural de la que se ha empapado en sus 57 años de vida la plasmó en su repertorio, donde dio su particular y virtuoso toque a composiciones clásicas, pero también a temas roqueros o a ritmos latinos.

De Paganini a Hendrix

Hablando de "grandes intrusos" que han roto esquemas en el mundo de la música, Malikian y su banda hicieron varios homenajes: el primero al considerado el mejor violinista de todos los tiempos, Niccolò Paganini, ofreciendo una versión contemporánea y muy personal de su ‘Capricho 24’. También deleitaron a la concurrencia con las versiones que hicieron de reconocidos temas de otros genios de la música, como el tango ‘Fuga y Misterio’, de Astor Piazzolla; ‘Zyryab’, de Paco de Lucía; y ‘Foxy lady’, de Jimi Hendrix.

Con todo el público en pie aplaudiendo a rabiar, Malikian y sus músicos agradecieron la calurosa acogida con un emotivo e íntimo tema de despedida, ‘Nana arrugada’, que el violinista dedicó a todas las personas que están sufriendo en conflictos bélicos y otros grandes desastres que asolan el planeta. Se bajó del escenario para interpretarlo, dando la oportunidad a los asistentes de verle, grabarle y fotografiarle de cerca interpretando esta sentida pieza. De nuevo, toda la gente se puso en pie y estallaron los aplausos y las ovaciones. Así se despidió el público de Ibiza de su amado Malikian, con la esperanza de que ese adiós sea realmente un "hasta pronto".