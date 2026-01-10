Los ayuntamientos de Ibiza se preparan para el frío: refugios para quienes viven en la calle

Las noches en Ibiza son frías en invierno, aunque no cabe duda de que es estos días cuando pasar una noche en la calle es más duro. En pleno invierno, con humedad, borrascas y olas de frío que vienen y van, las personas sin hogar sufren más las inclemencias del clima. Por ello, los servicios sociales de los ayuntamientos de Ibiza trabajan durante todo el año con personas que se encuentran en esta situación para ayudarlas y ofrecerles un lugar de acogida en caso de necesitarlo.

Vila afirma tener recursos para personas sin hogar durante todo el año, independientemente de que se den temperaturas extremas de frío o calor. Una primera zona de acogida es Sa Bodega, gestionada actualmente por la Cruz Roja. Este centro cuenta con 13 camas fijas para personas en situación de vulnerabilidad que necesiten un espacio seguro para dormir y que están activas durante todo el año, independentemente de las condiciones meteorológicas. Dispone, además, de dos camas de urgencia, también todo el año, para casos en los que "la Policía Local o los servicios sociales localizan a una persona que está durmiendo en la calle y la traigan al centro", cuenta Mary Castaño, coordinadora de Cruz Roja en Ibiza. En situaciones de clima adverso, que pueden ser desde precipitaciones hasta noches en las que la sensación térmica es de cinco grados o menos, "se liberan plazas de acogida, derivándolos a otros centros como Sa Joveria para dar espacio a quienes necesiten refugio por el frío", añade Castaño. La coordinadora declara que trabajan durante todo el año con estas personas, proporcionándoles mantas y sacos de dormir o, en situaciones más extraordinarias como el caso de las pasadas danas en octubre "mudas y ropa seca para que se pudieran cambiar, porque muchos estaban empapados", declara Castaño.

El centro de Sa Bodega, explica, últimamente suele encontrarse siempre lleno, aunque "el número fluctúa mucho, ya que se dan casos en que se marchan a otros recursos o bien recuperan algún contacto de su red de amigos o familiares", explica la coordinadora. Durante la pasada ola de frío de la borrasca Francis, Sa Bodega se encontraba con sus 13 camas ocupadas, aunque por sus usuarios habituales. "No notamos una mayor demanda por el frío", declara.

Cinco camas en Sant Antoni

En el caso de Sant Antoni, el área de Bienestar Social ha habilitado este mes de enero, ante la previsión de posibles olas de frío, un espacio de acogida en el edificio polivalente de ses Alameres, ubicado en las antiguas dependencias de la Policía Local. Este recurso cuenta actualmente con cinco camas, con la posibilidad de ampliar el número de plazas en caso de que la situación lo requiera, con el objetivo de atender a personas que puedan encontrarse en situación de vulnerabilidad.

Por su parte, el Ayuntamiento de Santa Eulària tiene activado el protocolo de actuación frente a bajas temperaturas, con el fin de "garantizar la atención y protección de las personas más vulnerables del municipio", indican desde el Consistorio. El departamento de Bienestar Social y la Policía Local están preparados para atender a aquellas personas que puedan encontrarse durmiendo a la intemperie y alojarlas en instalaciones con las que el Ayuntamiento mantiene convenios, como es el caso del centro de baja exigencia de Sa Joveria, ubicado en Ibiza, o en otros alojamientos preparados para la acogida puntual de emergencia.

También explican que disponen de la información necesaria para actuar con la mayor rapidez en el caso de detectar o recibir algún aviso sobre personas sin hogar que puedan necesitar atención y recuerdan a los vecinos de la localidad que si tienen conocimiento de alguna persona que viva en la calle y se encuentre en situación de riesgo por el frío, avise a la Policía Local o al teléfono 112. Por el momento, desde el Ayuntamiento de Santa Eulària informan de que no ha sido necesario activar ningún alojamiento de emergencia, ya que no se ha requerido el servicio.

En el Ayuntamiento de Sant Josep aseguran no tener constancia por el momento de que haya personas sin hogar durmiendo en la calle en el municipio. Sin embargo, afirman que desde Servicios Sociales mantienen "contacto con aquellas personas en situación más vulnerable por si necesitasen cualquier tipo de ayuda".

Tampoco Sant Joan ha detectado la presencia de personas en situación vulnerable que necesitaran un lugar de acogida para los días más fríos. Por ello, los servicios sociales del municipio no han considerado necesario hasta el momento habilitar ningún dispositivo especial al no haber peticiones o necesidades registradas.