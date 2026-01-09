Un vecino de Sant Joan gana los 9.000 euros para gastar en un día de compras en Ibiza

La Navidad ha finalizado y, con ella, este año ya se han repartido todos los regalos de Papá Noel y de los Reyes Magos entre quienes se los han merecido. Además, ya se han dado a conocer los agraciados en los sorteos extraordinarios de la Lotería de Navidad (22 de diciembre) y del Niño (6 de enero de 2026).

En este contexto y con la resaca de las fiestas todavía presente, la Petita i Mitjana Empresa d’Eivissa i Formentera (Pimeef), con el apoyo del Consell de Ibiza y de los cinco ayuntamientos de la isla, intenta aliviar la conocida cuesta de enero. Para ello, este viernes 9 de enero anunció el ganador de la decimosexta edición de su popular campaña comercial de Navidad: 9.000 euros para gastar en un día entre los comercios adheridos a la campaña.

El niño encargado de ser la mano inocente en la campaña navideña de Pimeef. / Vicent Marí

La mano inocente, un niño, se mete en la caja en la que están todas las papeletas que entran en el sorteo. Entregadas por los comercios a sus clientes con sus compras navideñas. El pequeño lanza un puñado de los boletos al aire y se queda con uno. Ya hay ganador. El afortunado es un vecino de Sant Joan que compró la papeleta en la librería del pueblo, explica un empleado de Pimeef que añade: "No podemos facilitar a la prensa el nombre y los apellidos del ganador ni ninguna información adicional, pero cuando lo sepamos con total seguridad, lo comunicaremos".

La principal novedad de esta edición es el incremento del premio. Los 9.000 euros (3.000 euros más que en ediciones anteriores), que deben gastarse a lo largo de un solo día en establecimientos adheridos a la campaña. En otras palabras, el aumento es de prácticamente del 28% en tan solo un año.

Durante el sorteo, celebrado en las instalaciones de la asociación, José Javier Marí Noguera, presidente de Comercio de la entidad, explica que el aumento de los premios responde a una idea que "tenían en mente desde hace tiempo". "Llevábamos años pensando en hacerlo, ya que el premio se había visto afectado por la inflación. Sin embargo, la llegada del covid en el año 2020 lo imposibilitó debido al importante parón económico. Finalmente, hemos podido llevarlo a cabo y, con ello, ofrecer una mayor capacidad de compra al ganador", continúa.

15.000 papeletas más que en la edición de 2025

Ahora solo queda contactar con el premiado, comprobar que cumple con todos los requisitos, organizar la fecha de la intensa jornada de compras y definir la ruta por los pequeños comercios en los que gastará el dinero: un saldo virtual de 9.000 euros que deberá gastar en un solo día, con un máximo de 900 euros por comercio y un mínimo de 300 euros en el establecimiento en el que selló el boleto que le dio el premio.

El vencedor tiene la posibilidad de escoger entre los 200 pequeños establecimientos participantes. El número de negocios que forman parte activa del proyecto constituye, precisamente, uno de los datos más destacables de la decimosexta edición de la popular campaña de Pimeef, ya que se ha registrado un récord de participación.

Celebración del sorteo en la sede en Ibiza de Pimeef. / Vicent Marí

Por otro lado, también se registra un notable incremento en la cifra de personas participantes: "En los últimos años había aproximadamente 55.000 papeletas y ahora hemos llegado a las 70.000".

El incremento de participantes se traduce en menores probabilidades de hacerse con el aclamado cheque. La suerte acompaña a este residente en Sant Joan, un municipio en el que, proporcionalmente a su población, existen menos posibilidades de que toque esta minilotería. A partir de ahora, el agraciado vivirá unos intensos días de reflexión para decidir cómo organizarse y hacer frente al bendito problema de gastar 9.000 euros en una jornada de compras. Al menos este año, la cuesta de enero no le resultará tan dura.

El ganador está de celebración, pero también los negocios de Pimeef, ya que esta iniciativa tiene como objetivo impulsar el pequeño comercio, que, según explica Marí, no lo está teniendo nada fácil: "Las ventas en la época de Reyes Magos han sido este año algo más bajas que en años anteriores".