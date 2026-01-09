Valoriza defiende que los trabajadores que pasan frío pueden solicitar más ropa "por los canales oficiales"

Valoriza se defiende de las declaraciones de uno de sus empleados, que denunció este jueves a Diario de Ibiza que están mal equipados en el trabajo y pasan frío durante sus jornadas, que para muchos de ellos transcurren en turnos de noche y primera hora de la mañana. "Para nosotros, la seguridad de nuestros trabajadores es una cuestión primordial", declaran fuentes de la empresa.

Según el portavoz de Valoriza, la compañía ofrece prendas tanto de verano como de invierno, además de facilitar "nueva ropa para sustituir la que está más desgastada o en mal estado". "Estamos sorprendidos con que un empleado acuda directamente a medios de comunicación antes de notificar a la propia empresa que tiene este problema", declara. Según explica el portavoz, la empresa no ha recibido ninguna solicitud para tener más ropa frente al frío a través de ninguno de los canales internos de los que dispone. "Como empresa grande que somos, disponemos de unos canales en los que se pueden realizar este tipo de peticiones, pero no tenemos ninguna solicitud para recibir más ropa de abrigo", declara el portavoz, que insistió en que esto debe hacerse a través de los "canales oficiales", aunque, al preguntarle, cuáles son estos, no los detalló.

Almacén de ropa de Valoriza en Ibiza / Valoriza

"Se trata de una cuestión de seguridad de los trabajadores muy básica e importante para nosotros y que, por tanto, atendemos al momento", añade el portavoz de Valoriza, quien explica que cualquier trabajador que necesite un gorro, braga o pantalón más abrigado para los días de frío "puede solicitarlo a través de los canales internos de la empresa y lo tendrá".

El trabajador que hizo la denuncia aseguró que esto no pasaba con la anterior concesionaria del servicio de limpieza municipal, Ferrovial. Además, criticó que los capataces sí que reciben unos chaquetones especiales para los días de frío. De la misma manera, este trabajador aseguraba haber reclamado a sus superiores esta ropa de abrigo para el invierno, pero estos en ningún momento atendieron sus peticiones ni le indicaron que debía solicitarlo de alguna manera especial o a través de otros canales.