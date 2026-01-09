Un trabajador de limpieza de Valoriza en Ibiza: "Estamos mal equipados y pasamos mucho frío"

Ni pantalones con doble forro, ni chaquetón, ni gorro, ni braga para el cuello. Los trabajadores del servicio de limpieza de Ibiza, gestionado por la empresa Valoriza, están "hartos" de pasar frío en los trabajos que realizan durante la noche y la madrugada. Su equipamiento, denuncia, es "prácticamente el mismo que en verano" a pesar de que éstos días se están registrando temperaturas muy bajas.

O.T. es uno de los empleados de dicha empresa que, "harto de pasar tanto frío", decide contactar con Diario de Ibiza para denunciar esta situación. El hombre, que prefiere no desvelar su nombre, trabaja en los servicios de limpieza del municipio desde hace 20 años y lamenta el mal equipamiento con el que deben salir a la calle desde que Valoriza se hizo con la adjudicación del servicio en el año 2016. "Todo empezó cuando asumieron ellos los trabajos. Antes, con la antigua concesionaria, Ferrovial, teníamos ropa especial para el invierno", explica el trabajador, que realiza su turno que coge parte de la madrugada y las primeras horas de la mañana. "No nos dan suficiente equipamiento para el invierno y pasamos mucho frío", explica O.T, quien lamenta que, mientras que la anterior empresa sí les proporcionaba pantalones más abrigados para el invierno y chaquetones, con Valoriza "solo reciben el chaquetón los capataces, mientras que los empleados nos helamos".

Tres pantalones, tres camisetas y dos pares de calcetines

La Aemet califió el mes de diciembre en Ibiza de especialmente frío y lluvioso con una temperatura media de 12,8 grados. E igualmente frío comienza el año con la llegada de la borrasca Francis, que dejó temperaturas máximas de entre 8 y 9 grados centígrados. Temperaturas bajas que han tenido que soportar los trabajadores de limpieza prácticamente con la misma ropa con la que trabajan durante el verano. O.T. denuncia que la empresa les ha facilitado un pantalón, que es el mismo que utilizan también durante el verano, una camiseta y una chaqueta tipo polar, pero ningún abrigo. "Además, ni siquiera podemos llevar nada por encima porque hay que ir con el uniforme", lamenta. Por este motivo, O.T acude a trabajar con tres pantalones, el reglamentario y dos de su propio armario por debajo, dos pares de calcetines y dos camisetas bajo la de Valoriza, lo que suman tres en total. "Tampoco nos dan gorro ni ninguna braga para el cuello, todo lo tenemos que llevar nosotros". O.T se muestra preocupado de que esta exposición continuada a temperaturas frías con ropa ligera pueda causarle alguna enfermedad. "Estoy ya muy cansado de pasar tanto frío y me da miedo llegar a ponerme enfermo", cuenta.

Uniforme de los trabajadores de Valoriza / O.T.

El hartazgo de esta situación ha llevado a O.T. a plantearse hablar con autoridades políticas para dar a conocer esta situación. "Me encontré con el alcalde [Rafael Triguero] estas navidades y me dijo que pidiera una cita con él para contarle en detalle estos problemas, y lo pienso hacer", declara el empleado. O.T afirma, además, sentir miedo y presión de los capataces de la compañía. "El año pasado estuve tres meses de baja por ansiedad, estrés y depresión", explica el trabajador, quien lamenta además que sus representantes en los sindicatos "son los propios capataces y no nos defienden ante la empresa"

Desde el Consistorio informan de que la empresa concesionaria "ha de proporcionar a los trabajadores los uniformes de cada temporada". Declaran no tener constancia de esta situación y reiteran "la obligación de la empresa de proporcionar todos los recursos para garantizar todos los derechos de los trabajadores y prevenir riesgos durante su jornada laboral".

Expedientes

La empresa Valoriza, concesionaria del servicio de recogida de basuras y limpieza de las calles tanto en Ibiza como en Santa Eulària, se enfrenta a expedientes en ambos municipios por incumplimiento detectados durante la gestión de su servicio. En el caso de Vila, el expediente informativo se abrió el pasado mes de noviembre tras detectar una prestación "deficiente" del servicio en los últimos días, informó entonces el Consistorio. El concejal de Gestión Ambiental y limpieza de Vila, Jordi Grivé, declaró que es "intolerable el estado en que se encontraba el municipio en los últimos días". Por su parte, Santa Eulària informó en un comunicado del inicio de la "tramitación administrativa contra la empresa Valoriza Servicios Medioambientales (VSM) por los incumplimientos detectados durante los primeros seis meses de gestión del servicio de recogida de residuos, limpieza viaria y de playas".