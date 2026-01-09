Siete detenidos en Ibiza por pilotar pateras desde Argelia y poner en riesgo la vida de los migrantes

La Policía Nacional ha detenido en Ibiza a siete hombres como presuntos autores de un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal desde Argelia a España, por patronear cuatro embarcaciones llegadas recientemente a la isla. Según ha informado el cuerpo en un comunicado, los arrestados habrían puesto en riesgo la vida de las personas que viajaban en el interior de las embarcaciones.

La primera intervención se produjo el 2 de enero, cuando fue rescatada una patera de seis metros de eslora con 16 inmigrantes, todos de nacionalidad argelina. Fue la primera patera del año que llegó a Ibiza y su patrón fue detenido como presunto responsable de un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal y pertenencia a grupo criminal.

Un día después, el 3 de enero, se rescató una segunda embarcación, también de seis metros, con 13 ocupantes igualmente de origen argelino. En este caso, fueron detenidos dos patrones, por los mismos motivos que en la intervención anterior.

Las otras dos embarcaciones fueron rescatadas de forma conjunta en los últimos días. Se trataba de un pesquero que remolcaba una patera, localizadas ambas embarcaciones a la deriva después de que el motor del pesquero se averiara tras 12 horas de navegación. La Policía Nacional señala que tanto el pesquero como la patera evidenciaron una coordinación previa: una patera de pequeñas dimensiones habría sido utilizada como embarcación de transporte hasta el pesquero, donde los migrantes fueron trasladados y recibieron alimentos y chalecos salvavidas.

De acuerdo con la investigación, el plan de la organización era que el pesquero, una vez cerca de la costa de Ibiza, devolviera a los migrantes a la patera para que intentaran llegar a tierra por sus propios medios, mientras el pesquero regresaba a Argelia. El intento fracasó por condiciones climáticas adversas, según la Policía.

Tras el rescate, los migrantes fueron trasladados a dependencias policiales, donde fueron atendidos por Cruz Roja e intérpretes. Los menores no acompañados fueron llevados al Centro Provisional de Acogida de Ibiza. En esta última actuación fueron detenidas cuatro personas, incluidos tripulantes del pesquero y el patrón de la patera, y todos los arrestados en el conjunto de las intervenciones fueron puestos a disposición judicial por su presunta relación con los delitos investigados.