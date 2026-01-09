Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Condenada por acusar a dj de violaciónAccidente policía IbizaPlanes fin de semanaVicent Marí, ante el juez
instagramlinkedin

Sucesos

Siete detenidos en Ibiza por pilotar pateras desde Argelia y poner en riesgo la vida de los migrantes

Las embarcaciones llegaron a la isla los primeros días del año

Migrantes en el puerto de Eivissa este verano.

Migrantes en el puerto de Eivissa este verano. / | TONI ESCOBAR

Laura M. Expósito

Laura M. Expósito

Ibiza

La Policía Nacional ha detenido en Ibiza a siete hombres como presuntos autores de un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal desde Argelia a España, por patronear cuatro embarcaciones llegadas recientemente a la isla. Según ha informado el cuerpo en un comunicado, los arrestados habrían puesto en riesgo la vida de las personas que viajaban en el interior de las embarcaciones.

La primera intervención se produjo el 2 de enero, cuando fue rescatada una patera de seis metros de eslora con 16 inmigrantes, todos de nacionalidad argelina. Fue la primera patera del año que llegó a Ibiza y su patrón fue detenido como presunto responsable de un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal y pertenencia a grupo criminal.

Un día después, el 3 de enero, se rescató una segunda embarcación, también de seis metros, con 13 ocupantes igualmente de origen argelino. En este caso, fueron detenidos dos patrones, por los mismos motivos que en la intervención anterior.

Las otras dos embarcaciones fueron rescatadas de forma conjunta en los últimos días. Se trataba de un pesquero que remolcaba una patera, localizadas ambas embarcaciones a la deriva después de que el motor del pesquero se averiara tras 12 horas de navegación. La Policía Nacional señala que tanto el pesquero como la patera evidenciaron una coordinación previa: una patera de pequeñas dimensiones habría sido utilizada como embarcación de transporte hasta el pesquero, donde los migrantes fueron trasladados y recibieron alimentos y chalecos salvavidas.

De acuerdo con la investigación, el plan de la organización era que el pesquero, una vez cerca de la costa de Ibiza, devolviera a los migrantes a la patera para que intentaran llegar a tierra por sus propios medios, mientras el pesquero regresaba a Argelia. El intento fracasó por condiciones climáticas adversas, según la Policía.

Noticias relacionadas y más

Tras el rescate, los migrantes fueron trasladados a dependencias policiales, donde fueron atendidos por Cruz Roja e intérpretes. Los menores no acompañados fueron llevados al Centro Provisional de Acogida de Ibiza. En esta última actuación fueron detenidas cuatro personas, incluidos tripulantes del pesquero y el patrón de la patera, y todos los arrestados en el conjunto de las intervenciones fueron puestos a disposición judicial por su presunta relación con los delitos investigados.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Una patrulla de la Policía Local de Ibiza estrella su coche en Vara de Rey al acudir a salvar la vida de una mujer
  2. Todas las cabalgatas de Reyes en Ibiza: horario y recorrido municipio a municipio
  3. Resuelto el misterio de los Reyes Magos en Ibiza: ya hay fecha para la cabalgata
  4. La feria de atracciones de Navidad de Ibiza no cierra
  5. Cambio de fecha en las cabalgatas de Reyes de Santa Eulària: sus Majestades de Oriente se retrasan
  6. Fallece la condesa de Ribes, la mujer más elegante del mundo y gran amante de Ibiza
  7. Puerto de Ibiza: 3,4 millones de euros para reparar deficiencias en la construcción del dique de es Botafoc
  8. La Guardia Civil investiga el accidente de un todoterreno en Ibiza: saltaron los 'airbargs' y el conductor abandonó el coche

Siete detenidos en Ibiza por pilotar pateras desde Argelia y poner en riesgo la vida de los migrantes

Siete detenidos en Ibiza por pilotar pateras desde Argelia y poner en riesgo la vida de los migrantes

Inés testigo del accidente en Vara de Rey: "Parecía una persecución, pero vimos a los policías correr hacia la farmacia con el desfibrilador"

Inés testigo del accidente en Vara de Rey: "Parecía una persecución, pero vimos a los policías correr hacia la farmacia con el desfibrilador"

Pablo Pavón, director d'Artes Pavón: «Vàrem començar a assajar les primeres obres de teatre a ca meua»

Esta es la multa que te puede caer por chivarte de un control de tráfico en Ibiza

Esta es la multa que te puede caer por chivarte de un control de tráfico en Ibiza

El reloj de Vara de Rey, en Ibiza, tiene las horas contadas

El reloj de Vara de Rey, en Ibiza, tiene las horas contadas

Indignación en Ibiza por las entradas de Ara Malikian agotadas en menos de un minuto: "Estoy muy enfadada"

Indignación en Ibiza por las entradas de Ara Malikian agotadas en menos de un minuto: "Estoy muy enfadada"

El presidente de Ibiza tendrá que responder ante el juez por la contratación de Fuera de Escena

El presidente de Ibiza tendrá que responder ante el juez por la contratación de Fuera de Escena

Ibiza en alerta amarilla: la borrasca Goretti llega con vientos de hasta 70 kilómetros hora

Ibiza en alerta amarilla: la borrasca Goretti llega con vientos de hasta 70 kilómetros hora
Tracking Pixel Contents