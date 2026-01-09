Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Condenada por acusar a dj de violaciónAccidente policía IbizaPlanes fin de semanaVicent Marí, ante el juez
instagramlinkedin

Infancia

Talleres de crianza específicos para padres y para madres en Sant Josep

Con el apoyo de profesionales especializados se celebrarán talleres simultáneos de paternidad y maternidad en Sant Jordi

La consellera Marilina Serra en la presentación talleres de acompañamiento en la crianza

La consellera Marilina Serra en la presentación talleres de acompañamiento en la crianza / A.S.J.

Redacción Digital

Ibiza

El Ayuntamiento de Sant Josep ha puesto en marcha la segunda edición del ciclo de talleres de acompañamiento a la crianza, dirigidos a familias con hijos de entre 3 y 7 años, con el objetivo de ofrecer espacios de reflexión, apoyo y aprendizaje adaptados a las necesidades específicas de cada perfil familiar.

La consellera de Acción Social, Familia e Igualdad, Marilina Serra, destaca: “Desde el equipo de gobierno apostamos por iniciativas que ofrezcan herramientas reales a las familias en su día a día, y estos talleres son un buen ejemplo”. Serra recuerda que se trata de la segunda edición del ciclo y que “la experiencia del año pasado fue muy positiva, con una buena participación y una valoración muy favorable por parte de las familias”.

La actividad se desarrollará a través de talleres simultáneos y paralelos para padres y madres, una metodología que permite profundizar de forma diferenciada en las preocupaciones, vivencias y retos asociados a la paternidad y la maternidad, favoreciendo un acompañamiento más cercano y personalizado.

Los talleres contarán con la participación de profesionales especializados. El taller de paternidad lo impartirá Salva Egea, maestro y pedagogo, mientras que el taller de maternidad irá a cargo de Espai Crisàlide, un equipo de expertas en el acompañamiento a la mujer en el ámbito de la maternidad y la salud reproductiva y sexual.

Las sesiones tendrán lugar en las oficinas municipales de Sant Jordi, en horario de 17 a 19 horas, los días 12 de enero, 2 de febrero, 23 de febrero y 16 de marzo de 2026.

Noticias relacionadas y más

Para facilitar la participación de las familias, el Ayuntamiento ofrecerá servicio de acogida para niños y niñas a partir de 3 años, con reserva previa a través del correo electrónico igualtat@santjosep.org. Las personas interesadas pueden formalizar su inscripción mediante el formulario en línea habilitado por el Ayuntamiento.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una patrulla de la Policía Local de Ibiza estrella su coche en Vara de Rey al acudir a salvar la vida de una mujer
  2. Todas las cabalgatas de Reyes en Ibiza: horario y recorrido municipio a municipio
  3. Resuelto el misterio de los Reyes Magos en Ibiza: ya hay fecha para la cabalgata
  4. La feria de atracciones de Navidad de Ibiza no cierra
  5. Cambio de fecha en las cabalgatas de Reyes de Santa Eulària: sus Majestades de Oriente se retrasan
  6. Fallece la condesa de Ribes, la mujer más elegante del mundo y gran amante de Ibiza
  7. Puerto de Ibiza: 3,4 millones de euros para reparar deficiencias en la construcción del dique de es Botafoc
  8. La Guardia Civil investiga el accidente de un todoterreno en Ibiza: saltaron los 'airbargs' y el conductor abandonó el coche

El Festival Música Jove de Ibiza vuelve con más de una decena de actividades para niños y jóvenes

El Festival Música Jove de Ibiza vuelve con más de una decena de actividades para niños y jóvenes

Talleres de crianza específicos para padres y para madres en Sant Josep

Talleres de crianza específicos para padres y para madres en Sant Josep

De "Informe Trepitja” a “Llaura Malikian”: los traductores automáticos vuelven a hacer de las suyas en Ibiza

De "Informe Trepitja” a “Llaura Malikian”: los traductores automáticos vuelven a hacer de las suyas en Ibiza

Sant Antoni pone fecha al Mundial de Arroz de Matanzas: las inscripciones se abren este día

Un ático de 2,4 millones en es Botafoc: Así es el piso con dos suites y azotea privada que se vende en Ibiza

Un ático de 2,4 millones en es Botafoc: Así es el piso con dos suites y azotea privada que se vende en Ibiza

Estos son los galardonados en los Premios de la Academia de Gastronomía de Ibiza 2025

Estos son los galardonados en los Premios de la Academia de Gastronomía de Ibiza 2025

El extraño robo en Nochevieja en Ibiza: "Se llevaron pelucas y un traje de 'mirror man'"

La gran nevada que sorprendió a Ibiza en 1907

La gran nevada que sorprendió a Ibiza en 1907
Tracking Pixel Contents