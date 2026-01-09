Talleres de crianza específicos para padres y para madres en Sant Josep

El Ayuntamiento de Sant Josep ha puesto en marcha la segunda edición del ciclo de talleres de acompañamiento a la crianza, dirigidos a familias con hijos de entre 3 y 7 años, con el objetivo de ofrecer espacios de reflexión, apoyo y aprendizaje adaptados a las necesidades específicas de cada perfil familiar.

La consellera de Acción Social, Familia e Igualdad, Marilina Serra, destaca: “Desde el equipo de gobierno apostamos por iniciativas que ofrezcan herramientas reales a las familias en su día a día, y estos talleres son un buen ejemplo”. Serra recuerda que se trata de la segunda edición del ciclo y que “la experiencia del año pasado fue muy positiva, con una buena participación y una valoración muy favorable por parte de las familias”.

La actividad se desarrollará a través de talleres simultáneos y paralelos para padres y madres, una metodología que permite profundizar de forma diferenciada en las preocupaciones, vivencias y retos asociados a la paternidad y la maternidad, favoreciendo un acompañamiento más cercano y personalizado.

Los talleres contarán con la participación de profesionales especializados. El taller de paternidad lo impartirá Salva Egea, maestro y pedagogo, mientras que el taller de maternidad irá a cargo de Espai Crisàlide, un equipo de expertas en el acompañamiento a la mujer en el ámbito de la maternidad y la salud reproductiva y sexual.

Las sesiones tendrán lugar en las oficinas municipales de Sant Jordi, en horario de 17 a 19 horas, los días 12 de enero, 2 de febrero, 23 de febrero y 16 de marzo de 2026.

Para facilitar la participación de las familias, el Ayuntamiento ofrecerá servicio de acogida para niños y niñas a partir de 3 años, con reserva previa a través del correo electrónico igualtat@santjosep.org. Las personas interesadas pueden formalizar su inscripción mediante el formulario en línea habilitado por el Ayuntamiento.