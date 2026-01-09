Sant Antoni pone fecha al Mundial de Arroz de Matanzas: las inscripciones se abren este día

Sant Antoni volverá a convertirse en punto de encuentro de la gastronomía tradicional ibicenca con la celebración de la XIII edición del Concurso Mundial de Arroz de Matanzas, prevista para el sábado 7 de febrero. El certamen, uno de los actos más emblemáticos del programa de fiestas del municipio, se ha consolidado como una de las citas destacadas del calendario festivo de las Pitiusas.

El plazo de inscripción para participar se abrirá el miércoles 14 de enero a partir de las 9 horas en el establecimiento Es Clot (calle Ample, 15). Como en ediciones anteriores, las plazas serán limitadas y la inscripción deberá realizarse de manera presencial.

El concurso, que cada año reúne a equipos del municipio y de otros puntos de Ibiza, Baleares y la Península, alcanzó en la última edición una cifra récord, con 150 equipos inscritos, según ha informado el Ayuntamiento.

Novedades para esta edición

La principal novedad de este año será la incorporación de premios en metálico para los equipos mejor clasificados. El primer premio estará dotado con 750 euros, el segundo con 500 euros y el tercero recibirá 250 euros. Estas cantidades se suman a los reconocimientos tradicionales: un lote de productos típicos para los tres primeros y, para el equipo ganador, una escultura de acero inspirada en este plato.

Además de la competición, la jornada se completará con un arroz popular, actuaciones musicales, acciones solidarias, animación, ball pagès y la posterior entrega de premios.

Imagen de las calles de Sant Antoni durante el concurso de 2025 / Joan F. Ribas

Versión júnior

Como complemento al concurso principal, el evento volverá a reservar espacio para la participación de los más jóvenes con la tercera edición del Concurso Mundial de Arroz de Matanzas Júnior pro viaje de estudios, dirigido a centros educativos de Primaria y Secundaria y pensado para ayudar a recaudar fondos para los viajes de estudios.

Esta versión júnior se celebrará el viernes 6 de febrero, a partir de las 11 horas, en la plaza de s’Era d’en Manyà. Los equipos, formados por un máximo de 15 alumnos, deberán participar acompañados por adultos —familiares, asociación de familias o profesorado—, aportar sus propios ingredientes y utensilios y cocinar un mínimo de un kilo de arroz. También aquí se premiará a los tres primeros clasificados con 750, 500 y 250 euros, respectivamente.

La participación en el concurso júnior es gratuita y las solicitudes deben enviarse por correo electrónico a festes@santantoni.net, con el plazo abierto hasta el 23 de enero.