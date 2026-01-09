Los residentes de Ibiza critican la subida del SMI: "37 euros más no sirven de nada con estos precios"

La propuesta del Ministerio de Trabajo de subir el salario mínimo interprofesional (SMI) en 37 euros mensuales, hasta alcanzar los 1.221 euros al mes, ha generado un intenso debate entre los residentes de Ibiza. En una isla marcada por el alto coste de la vida, especialmente en vivienda, alimentación y suministros básicos, muchos ciudadanos ponen en duda que esta subida tenga un impacto real en su día a día.

Las opiniones recogidas por Diario de Ibiza entre vecinos reflejan un profundo malestar y una clara desconfianza hacia las políticas salariales del Gobierno. Para algunos, el aumento es directamente insuficiente. “Una limosna, vergonzoso. Te suben un poco y lo doblan con impuestos”, resume uno de los encuestados, que considera que el incremento queda rápidamente neutralizado por la presión fiscal y el encarecimiento generalizado de los precios.

Trabajo plantea subir 37 euros el salario mínimo, hasta los 1.221 euros al mes / PI

Otros residentes van más allá y califican la medida de “timo”. “Por un lado dicen que suben el salario y por el otro nos retienen más. Al final aún perdemos”, lamenta otro vecino, que además critica que la subida afecte solo al salario mínimo y no al conjunto de los sueldos. Según esta opinión, "la medida provoca una igualación salarial a la baja y beneficia principalmente a quienes menos cotizan, mientras que el Estado es el principal beneficiado".

Subida del SMI: ¿solución o timo?

El aumento del coste de la vida en Ibiza es una constante en casi todas las respuestas. “Es una vergüenza, porque los precios y los impuestos son el doble”, señala otro residente, en referencia al precio de los alimentos, los carburantes, la energía o los impuestos locales. En una isla donde hacer la compra o pagar un alquiler supone un esfuerzo económico notable, muchos consideran que "37 euros adicionales no marcan la diferencia".

También hay quienes cuestionan el enfoque de la medida desde un punto de vista económico. “Si subir el SMI fuera la solución, que lo pongan a 3.000 euros y todos felices, pero el mercado no funciona así”, reflexiona un encuestado. En su opinión, el problema de fondo está en la elevada presión fiscal y en los costes que soportan empresas y trabajadores. “Si te suben 37 euros, el pan, el agua y los huevos suben porque esos costes nunca los va a asumir la empresa”, advierte.

No todas las voces son completamente negativas. Algunos residentes reconocen que cualquier subida del salario mínimo es positiva, aunque claramente insuficiente. “Bien y mal. Bien porque toda subida del SMI es buena. Mal porque sigue siendo muy bajo teniendo en cuenta los precios de los alimentos y la vivienda”, explica una vecina, que defiende incrementos progresivos pero admite que la medida actual no resuelve el problema.

El descontento también se dirige hacia la clase política. “Que cobren ellos el salario mínimo, sin coches oficiales ni privilegios, a ver si así entienden cómo vive la gente normal”, reclama otro residente, que exige, además, mayor transparencia en todos los partidos.