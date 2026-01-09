Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gran dispositivo para rescatar a un hombre de 70 años que cayó a una cisterna en Ibiza

Efectivos del 061, la Guardia Civil y el cuerpo de bomberos participan en el dispositivo

Rescatado un hombre de 70 años que se había caído mientras limpiaba una cisterna en Sant Josep

D.I.

Guillermo Sáez

Guillermo Sáez

Un hombre de 70 años ha sido rescatado este viernes en Sant Josep después de sufrir una caída en el interior de una cisterna de gran tamaño mientras limpiaba su interior, un operativo que ha contado con la participación de efectivos del 061, la Guardia Civil y el cuerpo de bomberos de Ibiza.

La víctima se encontraba trabajando en su finca cuando ha sufrido la caída que, de acuerdo a las primeras estimaciones realizadas por el 061, podría haberle provocado una fractura en una rodilla donde ya tenía implantada una prótesis. Un familiar del hombre, que también se encontraban en la finca en el momento de la caída, dio el aviso a las 14.30 horas y los bomberos enviaron un total de cinco efectivos a la zona.

Por su parte, desde el 061 desplazaron hasta el lugar dos vehículos de soporte vital, uno de ellos formato 'Lima'. Se trata de un nuevo y moderno tipo de ambulancia que se acaba de estrenar en Ibiza y que cuenta con todo lo necesario para asistir en una intervención compleja con múltiples víctimas. También acudieron a prestar ayuda varios agentes de la Guardia Civil.

Trabajo de los bomberos en el exterior de la cisterna

Trabajo de los bomberos en el exterior de la cisterna / D.I.

Tratamiento y rescate

Un total de siete efectivos bajaron por la escalera hasta el interior de la cisterna, que tiene una profundidad de unos diez metros. En primer lugar, el médico y el enfermero del 061 se encargaron de realizar el tratamiento analgésico, monitorizar e inmovilizar a la víctima con una férula.

Posteriormente, los bomberos le colocaron un arnés de trabajos verticales al hombre y entre todos los presentes lo subieron en brazos "como si fuera un bebé", tal y como narró uno de ellos a Diario de Ibiza.

El estrecho hueco de salida de la cisterna

El estrecho hueco de salida de la cisterna / D.I.

"Ha sido un rescate bonito y sencillo para nosotros porque estamos acostumbrados, pero en otras condiciones pues esto sería un desastre", explicó esta persona, que quiso destacar también la "excelente colaboración" entre los implicados en el rescate. "Es para estar muy orgullosos de lo que tenemos en Ibiza", añadió.

Tras concluir el rescate con éxito, la víctima fue transportada al Hospital Can Misses para someterse a pruebas médicas por su posible fractura en la rodilla.

