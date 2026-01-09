Justicia en Ibiza: el pirata de Porroig vuelve a sentarse en el banquillo de los acusados

Evaristo Soler Cardona, conocido como el pirata de Porroig, cala de Sant Josep en la que explotó de manera ilegal decenas de fondeos durante años, vuelve a sentarse en el banquillo de los acusados. Será el próximo jueves 15 de enero en Palma, en la sede de la Audiencia Provincial, donde está citado a las 9.30 horas para afrontar un juicio por un delito de daños en propiedad ajena.

La Fiscalía pide para él una multa de 15 meses con una cuota diaria de 10 euros (lo que suma 4.500 euros) como indemnización. Como responsabilidad civil, reclama que indemnice a su presunta víctima con otros 2.268 euros, "con el interés legal de demora que se devengue de conformidad con la Ley de Enjuiciamiento Civil".

Los hechos en los que basa el Ministerio fiscal su petición se remontan al 22 de junio de 2024, en la misma bahía de Porroig a las 16.45 horas. El acusado, "se encontraría navegando y tuvo un altercado" con otro patrón, "que se encontraba a bordo de su barca neumática".

La cosa, al parecer, no pasó a mayores y el acusado se dirigió con su lancha, también semirrígida, a la playa de ses Illetes, en Formentera, donde curiosamente se volvió a encontrar con el otro patrón. "Una vez en tierra", narra la Fiscalía en su escrito de acusación, "el encausado, con propósito de menoscabar la propiedad ajena, cogió un cuchillo y rompió la barca, rajándola", del otro patrón . El importe de la reparación ascendió a 1.875 euros, a lo que habría que añadir 393,75 de IVA.

Acumulando condenas

En su escrito, la Fiscalía recuerda que Soler ya fue condenado en sentencia firme en febrero de 2024 por un delito de acoso, en concreto a seis meses de multa. Y acumula al menos otras tres condenas más. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares confirmó una pena dictada en primera instancia contra Soler Cardona por proferir insultos homófobos y amenazas contra dos hombres que habían fondeado su embarcación en Porroig . Los hechos sucedieron en el verano de 2021, cuando las dos víctimas decidieron pasar parte de sus vacaciones en esta zona de la costa ibicenca y no aceptaron el fondeo ilegal que les ofrecía el condenado. A partir de ese momento, les amenazó e insultó de manera reiterada.

Además, la magistrada-jueza del Juzgado de Instrucción número dosde Ibiza, María Paloma Povedal, le condenó en 2023 por otro delito leve de amenazas contra miembros de la plataforma Maltesa del Mar. Pero la primera sentencia en su contra (de la que se tenga noticias) es de septiembre de 2021, también por amenazas, en esta ocasión contra la exconcejala de Medio Ambiente de Sant Josep, Mónica Fernández. Fue porque el Consistorio inició un expediente sancionador por la acumulación ilegal de residuos de todo tipo en un terreno de su propiedad en la carretera de Cala Tarida.

En mayo de 2024, el Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia retiró 500 toneladas de residuos de este solar, la finca de ses Tanquetes, propiedad del polémico empresario. Este terreno estuvo funcionando durante los últimos años como un vertedero ilegal. Entre los desechos retirados por la concejalía de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Litoral, hay 145 vehículos y embarcaciones, 174.380 kilos de chatarra y 9.158 kilos de neumáticos usados, entre otros muchos objetos.

El coste final de las tareas de limpieza se calculó "en función de los trabajos realmente efectuados y de los residuos retirados" de la finca. "A pesar de que el contrato se adjudicó por un importe de 752.436 euros, el presupuesto final ha sido inferior, 573.157 euros", puntualizó entonces el Ayuntamiento, que pasó la factura al empresario.