Eroski cierra el 'parking' de su supermercado grande de Ibiza: será gratis para sus clientes

El supermercado Eroski ubicado en la avenida de Sant Joan, en el segundo cinturón de Ibiza, ha puesto en marcha un nuevo parking reformado que ofrece hasta dos horas de estacionamiento gratuito para sus clientes.

El responsable de ventas del establecimiento, José Izquierdo, ha explicado que esta actuación responde a una demanda por parte de su clientela y que desde el propio supermercado llevaban tiempo barajándola. “Llevamos mucho tiempo considerando y solicitando la reforma de estas instalaciones. Así, nuestros clientes podrán disfrutar de un parking donde dejar los vehículos”, ha señalado.

La parcela, que es propiedad de Eroski, solía estar ocupada de forma habitual por conductores que no consumían en el supermercado, lo que dificultaba el acceso de los clientes. Esto afectaba sobre todo en hora punta, en las que se concentraban vehículos tanto de clientes del supermercado como conductores ajenos al local, convirtiéndose en un aparcamiento disuasorio.

Como consecuencia, muchos de ellos, a causa de la falta de estacionamiento, optaban por aparcar de forma indebida —ocupando parte de la acera, dejando el coche en doble fila o en zonas prohibidas por salida de vehículos de carga— saturando aún más el acceso al recinto.

El sistema instalado

El funcionamiento del parking es sencillo. Al acceder, la barrera automática extiende un comprobante que debe entregarse al personal de caja al finalizar la compra. De este modo, se verifica el tiempo de estacionamiento y que no se haya superado el límite establecido. En caso de exceder las dos horas permitidas, se ajustaría la tarifa según el tiempo extra y, al pagar, se puede salir del aparcamiento.

"Para nosotros lo de la tarifa es secundario, quiero decir, que no se piensa en absoluto en el aparcamiento como negocio, sino para garantizar aparcamiento a nuestros clientes", ha concluído el responsable.

Con la nueva mejora, el estacionamiento queda reservado para quienes realicen compras en el establecimiento. “De esta forma, podrán dejar el coche y hacer la compra tranquilamente durante dos horas de manera gratuita”, ha añadido Izquierdo.

Las obras de reforma se han llevado a cabo durante tres semanas e incluyen el reasfaltado, el pintado de las líneas de aparcamiento, la instalación de una barrera automática y la construcción de un pequeño muro para delimitar la parcela.

Con esta nueva instalación, Eroski busca facilitar el acceso al establecimiento y mejorar la experiencia de compra de sus clientes.