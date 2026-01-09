La gran nevada que sorprendió a Ibiza en 1907

Era la víspera del día de la Candelaria de 1907. Hacía mucho frío. Pero a pesar de eso, la nieve pilló desprevenidos a los ibicencos. Bueno, no a todos, porque el pintor y fotógrafo Narcís Puget capturó el momento con su cámara. Una vista del puerto de Ibiza completamente nevado, captada desde Dalt Vila es, sin duda, la más famosa de las imágenes de ese día. En ella se ve el baluarte de Santa Llúcia completamente cubierto de blanco, lo mismo que los tejados y las montañas que se ven en la zona que ahora ocupa el paseo marítimo.

Un hecho, la nieve, del que se hizo eco Diario de Ibiza. En su portada, en el apartado de 'Noticias locales'. El día había sido bastante desapacible. Había temporal y, de hecho, complicó la salida del puerto de los vapores 'Cataluña' y 'Lulio', que tuvieron que esperar a que amainara para poder partir. El diario se hacía eco del refrán que se suele emplear para esa fecha para ver si el invierno se alarga o se desvanece, una especie de marmota a la ibicenca: "Quan la Candelària plora s'hovern ja és fora...". Irónicamente, eso sí: "Efectivamente, hoy es uno de los días más fríos del año. Si será frío que esta mañana las nubes se han permitido hasta el lujo de soltar alguna nieve, cosa verdaderamente extraordinaria aquí".

Los ibicencos, más pendientes del Carnaval que de la nieve

La nieve, en esas fechas, no causaba tanta expectación como la cercanía del Carnaval y el baile de máscaras previsto: "Desde que se ha anunciado que se iba a formar una sociedad de bailes, hemos podido observar que es muy notable la animación entre la gente joven para concurrir a dichas veladas", informaba la sección local, que continuaba: "El bello sexo, especialmente, ha acogido con entusiasmo la noticia, tan es así, que según nos informan, no son pocas las señoritas que han ideado ya disfraces tan elegantes y bonitos como bonitas y elegantes son las que deben vestirlos".

Texto de Diario de Ibiza sobre la nevada de 1907 / D. I.

La gran nevada, la que dejó la ciudad cubierta de blanco aquel 1 de febrero de 1907 llegó horas más tarde. Lo que obligó a los periodistas de Diario de Ibiza a ampliar la información. En una segunda pieza, dada que la primera estaba ya montada: "A mediodía, escrito y copiado ya el suelto en el que se habla de la nieve, ha empezado ésta a caer de nuevo espesa, copiosísima, que ha dejado pronto tejados y piso de las calles completamente blancos y convertidos en estatuas del comendador a los transeúntes", rezaba la información.

"Ha sido, o mejor dicho es, pues continúa nevando al trazar estas líneas, una nevada que no recordamos otra igual en nuestra isla", zanjaba el texto.