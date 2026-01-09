Sucesos
Esta es la multa que te puede caer por chivarte de un control de tráfico en Ibiza
La infracción está recogida en la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo de protección de la seguridad ciudadana
Avisar a otros conductores de la presencia de un control —con ráfagas, mensajes en grupos o publicaciones en redes— puede acabar saliendo caro si las autoridades entienden que ese “chivatazo” obstaculiza una actuación policial o pone en riesgo una operación. La infracción se encuentra recogida en la Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana, conocida popularmente como 'Ley Mordaza'.
Esta norma recoge en su artículo 36 un catálogo de infracciones graves vinculadas, entre otras conductas, a la perturbación de la seguridad ciudadana en actos públicos o concentraciones multitudinarias; a los desórdenes en la vía pública cuando se ocasione una alteración grave de la seguridad; o a los actos de obstrucción destinados a impedir a una autoridad o empleado público el ejercicio legítimo de sus funciones, siempre que no constituyan delito.
Dentro de ese mismo artículo, el apartado 23 (art. 36.23) tipifica como infracción grave “el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales” de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando pueda ponerse en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, la de instalaciones protegidas o el éxito de una operación, “con respeto al derecho fundamental a la información”.
La sanción puede llegar a los 30.000 euros, tal y como recoge el artículo 39, donde se establece que las infracciones graves se sancionan con multas de 601 a 30.000 euros.
Sancionada en Ibiza
A esta multa es a la que se enfrenta una mujer pillada en Ibiza por avisar de un control en un grupo de Telegram. La Guardia Civil de Ibiza la ha denunciado por publicar información de dónde se estaba haciendo un control de tráfico.
Los hechos ocurrieron el pasado domingo, cuando agentes de la Guardia Civil habían montado un punto de verificación de vehículos y personas en la carretera de Santa Eulària, cuando dieron el alto a un vehículo en el que viajaban dos mujeres, que fueron identificadas y continuaron la marcha. Minutos más tarde, los agentes notaron que el flujo de coches que transitaban por la vía se había reducido considerablemente y que varios vehículos se redirigían hacia un camino paralelo a la carretera en la que se encontraban.
Los guardias probaron a través de un grupo existente en Telegram, Anonymous group, creado especialmente para dar aviso al resto de conductores sobre incidencias en las carreteras de Ibiza, y ahí detectaron un mensaje en el que advertían "control rotonda Santa Eulalia".
