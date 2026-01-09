Que el coste para reparar los graves desperfectos detectados en el dique de es Botafoc apenas unos meses después de su inauguración en 2003, se haya triplicado desde que quedara desierto el proyecto para repararlos, en 2019. La empresa que construyó el espigón empleó un hormigón de baja calidad que ha dejado al descubierto el espaldón exterior. La Autoridad Portuaria adjudicó los trabajos hace más de seis años por un millón de euros, pero el cese obligado por el covid y el posterior encarecimiento de los materiales provocaron que la adjudicataria renunciara a las obras, que ahora salen a concurso con un presupuesto de 3,4 millones.

Llama la atención

La inoperancia de los sucesivos equipos de gobierno de Formentera, incapaces de mantener en condiciones las dos rampas para el acceso de embarcaciones al mar existentes, y que están inutilizables. Tampoco se ha habilitado un tercera que se había prometido hace tiempo.

El cruce de acusaciones entre el PSOE y el PP por los datos sobre el peso del alquiler turístico ilegal. Según los socialistas y los datos del INE, el pasado verano creció el número de usuarios de viviendas irregulares. El PP les acusa de hacer una «lectura interesada de la estadística».