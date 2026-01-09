Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ITV en Ibiza: A la busca de un terreno apto para dos nuevas unidades móviles para las inspecciones

La futura empresa concesionaria deberá aportar el espacio en suelo industrial para evaluar los vehículos

Las dos futuras unidades móviles deberán ocupar un mínimo de 300 metros cuadrados.

Las dos futuras unidades móviles deberán ocupar un mínimo de 300 metros cuadrados. / JA RIERA

Josep Àngel Costa

Josep Àngel Costa

Ibiza

Al contrario que las dos ubicaciones actuales en Santa Gertrudis y el Recinto Ferial, las dos futuras unidades móviles para la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) que se prevén abrir en Ibiza no se habilitarán en un espacio de titularidad del Consell de Ibiza. Uno de los requisitos que deberá cumplir la empresa que opte a prestar el servicio es aportar un local o un solar apto para una actividad de estas características, que deberá contar obligatoriamente con uso de suelo industrial.

Tal y como figura en el concurso público para adjudicar la puesta en marcha de estas instalaciones, el adjudicatario deberá ofrecer una zona asfaltada o cimentada, con un espacio mínimo de 300 metros cuadrados y un anexo suficiente para 30 plazas de aparcamiento. Otra de las condiciones que también puede suponer una mayor dificultad para las empresas es completar la plantilla necesaria, que debe contar, como mínimo, con un ingeniero técnico industrial, un inspector jefe de equipo, cuatro inspectores y tres auxiliares administrativos, según figura en las bases del concurso.

Para pagar estos salarios, se prevé un presupuesto anual de 560.974 euros, mientras que el alquiler del espacio para instalar las unidades móviles de ITV se estima en 282.000 euros al año.

