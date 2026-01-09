De "Informe Trepitja” a “Llaura Malikian”: los traductores automáticos vuelven a hacer de las suyas en Ibiza

Los traductores automáticos vuelven a protagonizar una situación llamativa en Ibiza. La información ha salido a la luz a raíz de una carta a la directora remitida a Diario de Ibiza en la que un lector recuerda un episodio ocurrido en 2013 y denuncia un nuevo error de traducción relacionado con el violinista Ara Malikian, que esta noche ofrece un concierto en la isla.

En su escrito, el autor rememora el caso de aquella consellera de Educación que llegó a mencionar el inexistente “Informe Trepitja”, fruto de una traducción automática errónea del Informe PISA del español al catalán. Un lapsus que en su momento generó sorpresa y críticas, y que ahora vuelve a la actualidad con un nuevo ejemplo.

Según explica la carta, el concierto de Ara Malikian, organizado por el Consell Insular de Ibiza y previsto para esta noche a las 21 horas, aparece en la web de venta de entradas ticketib.com con un texto en catalán que afirma: “Amb 'Intrús', Llaura Malikian redefineix els límits de la música clàssica.”

Descripción del evento. / DI

Este medio ha comprobado directamente en la web señalada y ha podido constatar que, efectivamente, el texto figura así publicado, sustituyendo el nombre de Ara Malikian por el de “Llaura Malikian”, aparentemente como resultado de una traducción automática no revisada.

El motivo del error: riesgo de los traductores automáticos

El error parece proceder de una traducción literal del nombre propio “Ara”, que en catalán se ha interpretado como el verbo “arar”, que en este idioma es “llaurar”. Un fallo que vuelve a poner en evidencia los riesgos de utilizar traductores automáticos sin una revisión posterior, especialmente en textos oficiales o institucionales.

Ara Malikian en su concierto del pasado julio en Ibiza / Marcelo Sastre

La carta a la directora critica, además, la falta de supervisión en este tipo de contenidos y señala, con ironía, que mientras ciertos detalles esenciales pasan desapercibidos, otros aspectos administrativos sí se revisan con puntualidad. El resultado es que, a pocas horas del concierto, el cartel digital anuncia la actuación de un violinista con un nombre inexistente.