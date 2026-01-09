Inés, testigo del accidente en Vara de Rey: "Parecía una persecución, pero vimos a los policías correr hacia la farmacia con el desfibrilador"

Un coche de la Policía Local de Ibiza se estrellaba este jueves contra la valla que impide el acceso de vehículos a Vara de Rey. El coche policial circulaba a gran velocidad y con las sirenas encendidas, según relatan testigos presenciales del suceso.

“La gente se llevó las manos a la cabeza”, cuenta Inés, una de las testigos del accidente del coche de la Policía Local de Ibiza, que asegura que la escena parecía una persecución.

Dos agentes bajaron del coche y "salieron corriendo hacia la farmacia de Vara de Rey con un desfibrilador en la mano". “Ahí pasamos del susto a la impresión”, apunta.

Rápida actuación

Los testigos destacan la rapidez con la que se desarrolló todo. “Fue cuestión de minutos. Llegaron sobre las 14.20 horas y en nada ya estaba aquí la ambulancia”, comentó Inés, que pasó parte de toda la información a este diario. A pesar del golpe, el coche policial no causó daños graves ni supuso un peligro añadido y los agentes salieron ilesos.

En la farmacia, los empleadoshabían avisado de que una compañera necesitaba ayuda, ya que se había encontrado muy mal antes de desmayarse.