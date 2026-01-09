Sucesos
Inés, testigo del accidente en Vara de Rey: "Parecía una persecución, pero vimos a los policías correr hacia la farmacia con el desfibrilador"
Una de las empleadas se desmayó después de haberse encontrado muy mal
Un coche de la Policía Local de Ibiza se estrellaba este jueves contra la valla que impide el acceso de vehículos a Vara de Rey. El coche policial circulaba a gran velocidad y con las sirenas encendidas, según relatan testigos presenciales del suceso.
“La gente se llevó las manos a la cabeza”, cuenta Inés, una de las testigos del accidente del coche de la Policía Local de Ibiza, que asegura que la escena parecía una persecución.
Dos agentes bajaron del coche y "salieron corriendo hacia la farmacia de Vara de Rey con un desfibrilador en la mano". “Ahí pasamos del susto a la impresión”, apunta.
Rápida actuación
Los testigos destacan la rapidez con la que se desarrolló todo. “Fue cuestión de minutos. Llegaron sobre las 14.20 horas y en nada ya estaba aquí la ambulancia”, comentó Inés, que pasó parte de toda la información a este diario. A pesar del golpe, el coche policial no causó daños graves ni supuso un peligro añadido y los agentes salieron ilesos.
En la farmacia, los empleadoshabían avisado de que una compañera necesitaba ayuda, ya que se había encontrado muy mal antes de desmayarse.
