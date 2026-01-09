Inés, testigo del accidente del coche de la policía de Ibiza: "Han puesto su vida en peligro para salvar otra"

La tarde de este jueves en Vara de Rey transcurría con normalidad hasta que un estruendo procedente de un golpe sorprendió a las personas que transitaban por la zona. Quienes estaban por el paseo de s'Alamera coinciden en que se llevaron un gran susto. “La gente se llevó las manos a la cabeza”, cuenta Inés, una de las testigos del accidente del coche de la Policía Local de Ibiza.

Según testigos presenciales, el vehículo circulaba a gran velocidad y con las sirenas encendidas, lo que aumentó la confusión. “Parecía una escena de película, pero enseguida vimos que no era nada de eso”, explica. Durante unos segundos, pensaron que se trataba de una persecución.

El giro de los acontecimientos llegó justo después del impacto, cuando dos agentes bajaron del coche y salieron corriendo hacia la farmacia de Vara de Rey con un desfibrilador en la mano. “Ahí pasamos del susto a la impresión”, comenta Inés. “Han puesto su vida en peligro para salvar otra”.

El desmayo de la farmacéutica

En la farmacia, los empleados indicaron rápidamente que la persona que necesitaba ayuda era una de sus compañeras, que se había encontrado muy mal antes de desmayarse. Una empleada del establecimiento confirma que, en un primer momento, el aviso hablaba de una persona mayor, aunque finalmente fue una farmacéutica la que necesitó atención urgente.

Los testigos destacan la rapidez con la que se desarrolló todo. “Fue cuestión de minutos. Llegaron sobre las 14.20 horas y en nada ya estaba aquí la ambulancia”, comentó Inés, que pasó parte de toda la información a este mismo diario. A pesar del golpe, el coche policial no causó daños graves ni supuso un peligro añadido, y los agentes salieron ilesos.

Para muchos de los que presenciaron la escena, el episodio quedará como un buen susto con final tranquilizador al saber que finalmente el suceso solo quedó en una anécdota, "una escena heróica".