Indignación en Ibiza por las entradas de Ara Malikian agotadas en menos de un minuto: "Estoy muy enfadada"

El anuncio del concierto de Ara Malikian en Ibiza ha desatado un auténtico furor entre sus seguidores. Las entradas de taquilla puestas a la venta de forma online este viernes a las 9 horas se han agotado en menos de un minuto, un tiempo récord que, lejos de calmar a los fans, ha generado malestar y quejas entre algunos compradores que aseguran no haber tenido opción real de adquirir tickets para el concierto que ofrece este viernes a las 21 horas en el Recinto Ferial.

Según ha podido saber este medio, al menos tres personas han presentado quejas tras intentar comprar entradas en la plataforma oficial. Uno de los afectados asegura que a las 09.01 horas, apenas un minuto después de iniciarse la venta, ya no había localidades disponibles. “No me dio tiempo ni a confirmar el pago. Algo raro hay”, afirma, poniendo en duda el proceso de venta.

Ara Malikian en su concierto del pasado julio en Ibiza / Marcelo Sastre

"No quedaba ni una a las nueve en punto"

Otro usuario explica una situación similar y añade más incertidumbre sobre el sistema. “La venta de entradas de Ara Malikian ha salido a las nueve de la mañana. Antes no se podía acceder a la compra y, sin embargo, a las 09.01 ya daba error. ¿Cómo puede ser?”, se pregunta, reflejando la frustración compartida por varios seguidores del violinista.

"Estoy muy enfadada porque he dejado de hacer todo a las 9 de la mañana para comprar las entradas de Ara Malikan y no se ha podido comprar ni una a las 9 en punto. Me da rabia que den tanta publicidad y que no hubiera. Me parece fatal que pongan que hoy salen a la venta y que no hubiera ni una", critica otra usuaria.

Mira aquí las mejores fotos del concierto de Ara Malikian / Marcelo Sastre

Esta no es la primera vez que hay quejas por el proceso de la venta de entradas para las actuaciones del violinista en la isla. Ya ocurrió hace unos meses, cuando el Consell se comprometió a organizar otro concierto de Malikian en la isla para intentar que todas las personas que se habían quedado sin entradas para el concierto, denunciaron que se habían agotado en unos minutos y problemas en la plataforma.

El Consell había reservado unas entradas para adquirir en taquilla esta misma tarde. Sin embargo, dada la expectación despertada, optó finalmente por poner ese porcentaje de entradas también en venta online para evitar aglomeraciones en el recinto durante el día de hoy.

El episodio vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la venta online de entradas para eventos de gran demanda, especialmente en una isla como Ibiza, donde los conciertos de artistas de primer nivel suelen atraer tanto a residentes como a visitantes. La rapidez con la que se agotaron las localidades ha llevado a algunos usuarios a sospechar de posibles fallos técnicos, saturación del sistema o incluso de prácticas poco transparentes, aunque por el momento no hay constancia de irregularidades confirmadas.

Desde la organización no se ha emitido todavía una explicación oficial sobre lo ocurrido, más allá de constatar el “sold out” en tiempo récord, algo que refuerza el enorme tirón que Ara Malikian mantiene entre el público. No es la primera vez que el músico logra agotar entradas en cuestión de minutos, consolidándose como uno de los artistas más demandados del panorama musical actual.