Ibiza, a tiro de la península

Ibiza, a tiro de la península | L-EMV

Ibiza, a tiro de la península | L-EMV

Redacción Ibiza

El frío de estos días ha dejado un horizonte completamente transparente, lo que permite divisar perfectamente la isla de Ibiza desde la costa norte de la provincia de Alicante, como se aprecia en la imagen, captada esta semana desde el antiguo campo de tiro de la Plana del Montgó, en Xàbia.

