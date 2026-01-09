Ibiza en alerta amarilla: la borrasca Goretti llega con vientos de hasta 70 kilómetros hora
La Aemet mantiene activo el aviso por fuertes vientos en las Pitiusas hasta las 20 horas
La borrasca Goretti ya ha llegado a Ibiza. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta amarilla en la isla por fuertes vientos y fenómenos costeros. El aviso se mantendrá activo hasta las 20 horas. Durante el vendaval, con rachas de hasta 70 kilómetros por hora, se espera que el cielo permanezca despejado.
Los fuertes vientos empezaban a soplar la medianoche de este jueves. También en el mar, el viento del oeste puede hacer que las olas alcancen los tres metros de altura, según advierten los meteorólogos.
Las temperaturas estarán entre los 10 y los 16 grados, mientras que el cielo permanecerá sin nubes, al igual que el sábado, cuando se espera que la temperatura mínima sea de 9 grados y la máxima, de 15 grados.
Para el fin de semana, la alerta desaparece, aunque las temperaturas se mantendrán entre los 8 y los 15 grados.
