Dana

Efectos de la dana en Ibiza: 41.000 euros para las obras de emergencia del colegio Can Misses

Las reparaciones del centro tras las inundaciones las encargó la dirección territorial de Educación de Ibiza y Formentera

La visita al colegio Can Misses tras las inundaciones, en imágenes

La visita al colegio Can Misses tras las inundaciones, en imágenes / Toni Escobar

Redacción Digital

Ibiza

El Govern ha aprobado este viernes el acuerdo por el que se reconoce el crédito correspondiente a las obras de emergencia realizadas en el colegio Can Misses de Ibiza, a raíz de los daños causados por por la dana del pasado 30 de septiembre de 2025.

El episodio de fuertes lluvias del pasado otoño dejó hasta 236 litros de agua por metro cuadrado y provocó inundaciones en diversas infraestructuras educativas de las Pitiusas. En el caso del colegio Can Misses, los desperfectos obligaron a cerrar el centro durante los días 1, 2 y 3 de octubre para garantizar la seguridad de la comunidad educativa.

Según ha informado el portavoz del Govern, Antoni Costa, en la comparecencia tras el Consell de Govern, las actuaciones de reparación las encargó la dirección territorial de Educación de Ibiza y Formentera ante la necesidad inmediata de restablecer la actividad docente. Las obras incluyeron intervenciones en el almacén y en la cubierta del segundo piso del edificio.

Asimismo, Costa ha recordado que el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, se desplazó a los centros afectados al día siguiente del episodio de lluvias con el objetivo de conocer de primera mano el alcance de los daños y coordinar la actuación urgente de los servicios técnicos.

Las actuaciones permitieron reabrir el centro con normalidad y garantizar la seguridad de las instalaciones tras las inundaciones.

