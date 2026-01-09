Estos son los galardonados en los Premios de la Academia de Gastronomía de Ibiza 2025

La Academia de Gastronomía de Ibiza y Formentera ha hecho públicos este viernes los Premios Gastronómicos 2025 de la isla de Ibiza, unos galardones que, según la entidad, son “reflejo de la diversidad gastronómica” que ofrece la isla. Los nombres de los distinguidos han sido elegidos por unanimidad de los académicos pitiusos, según han informado en un comunicado.

El reconocimiento más emotivo de esta sexta edición es el premio a toda una vida dedicada al producto local y a la gastronomía, concedido a título póstumo a Juan Riera 'Aliso', propietario de Can Rich, fallecido recientemente. La Academia subraya que Juan Riera “formará parte siempre de la historia vitivinícola y oleícola” de Ibiza.

Stella González Tuells y Joan Riera Villegas, en Can Rich / Aisha Bonet

En el apartado de cocina tradicional, el Premio al plato de la cocina ibicenca ha recaído en la frita de calamar, una distinción con la que la Academia, por tercer año consecutivo, quiere poner en valor el producto local y el recetario tradicional. La entidad destaca la combinación del calamar con las patatas producidas en las islas, el uso del aceite de oliva virgen extra de Ibiza y los pimientos verdes de la huerta, dentro de un plato ligado “a la historia cotidiana” de los ibicencos.

El palmarés se completa con el Premio a la tradición y al producto para el restaurante Camí de Balàfia por sus décadas ofreciendo una de las mejores parrillas de carbón de la isla; el reconocimiento a Producto local para la familia Marí Mayans por la elaboración de licores tradicionales desde 1880; y una distinción para Ca n’Anneta por formar parte de la “historia viva” de Ibiza y convertirse en uno de sus establecimientos más emblemáticos.

Los hermanos Carlos y Bartolomé Marí Mayans reciben el premio Illes Pitiüses de Diario de Ibiza. / Juan A. Riera

Además, Es Xuclar (Portinatx) ha sido elegido Mejor chiringuito por su oferta de producto fresco y de calidad; Olivier Pérez logra el premio a Mejor chef por su trabajo en Es Mariner; el Celler de Can Pere es reconocido como Restaurante tradicional por sus sesenta años de recetario ibicenco; y Noho, en la playa de Ses Salines, recibe el galardón a Mejor apertura 2025.

Ibiza, "destino gastronómico consolidado"

“Ibiza se está consolidando como un destino gastronómico en nuestro país”, ha señalado Pedro Matutes, presidente de la Academia de Gastronomía de Ibiza y Formentera, quien ha remarcado el valor añadido de la gastronomía para visitar la isla durante todo el año y ha agradecido el trabajo de productores, restauradores y empresas del sector “temporada tras temporada buscando siempre la calidad”.

La entrega de estos premios se celebrará el viernes 15 de mayo de 2026 en la sede de la Escuela de Hostelería de las Islas Baleares en Ibiza, según ha informado la Academia.