Sucesos
El fuerte viento en Ibiza tumba una grúa de una obra en Platja d'en Bossa
Testigos presenciales alertaron sobre la inestabilidad de la grúa torre antes de que el viento la derribara sobre el edificio
Las fuertes rachas de viento registradas en Ibiza durante esta tarde han tumbado una grúa torre de aproximadamente 40 metros de alto que ha caído sobre el edifico en construcción.
El suceso ha ocurrido cerca de las 17 horas de esta tarde en la avenida Pere Matutes Noguera, en Platja d'en Bossa, cuando testigos que se encontraban en una obra vecina alertaban a este medio de que la estructura metálica estaba empezando a doblarse. Minutos después la pluma paralela, de unos 50 metros de largo, estaba volcada sobre el edificio en el que estaban trabajando.
Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local de Ibiza, que han procedido a acordonar la zona y cortar el paso de vehículos a la calle. No se han registrado heridos.
La Aemet ha activado la alerta amarilla esta mañana por la llegada de la borrasca Goretti a la isla, con fuertes vientos y fenómenos adversos. El aviso se mantendrá activo hasta las 20 horas de esta tarde, con rachas de hasta 70 kilómetros por hora.
