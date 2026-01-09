El Festival Música Jove de Ibiza vuelve con más de una decena de actividades para niños y jóvenes

El Festival Música Jove del Ayuntamiento de Ibiza celebrará en 2026 su tercera edición, consolidándose como una propuesta cultural y educativa de referencia dirigida a la infancia y la juventud de la isla. El festival se desarrollará entre el 18 de enero y el 22 de marzo de 2026, con actividades programadas prácticamente todos los domingos, y ofrecerá un total de 12 propuestas entre talleres musicales y conciertos didácticos pensados para edades comprendidas entre los 0 y los 18 años.

Los talleres serán gratuitos, con inscripción previa, mientras que los conciertos didácticos, que tendrán lugar en el Espacio Cultural Can Ventosa, contarán con un precio simbólico de 5 euros con el objetivo de controlar el aforo.

El Festival Música Jove está organizado por la concejalía de Cultura del Ayuntamiento y coordinado por la pianista y profesora Elvira Ramon, responsable de la dirección artística y pedagógica del proyecto desde su primera edición. La iniciativa nació en 2024 con la voluntad de acercar la música a los más jóvenes de una forma cercana, lúdica y adaptada a cada etapa del desarrollo, y se consolidó en 2025 gracias a la buena acogida del público.

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Ibiza, Carmen Domínguez, ha destacado que el Festival Música Jove es una “apuesta clara” del consistorio por la educación cultural y musical desde la infancia. “Entendemos la música como una herramienta fundamental de crecimiento personal, creativo y emocional, y queremos que los niños y jóvenes de la ciudad tengan acceso a propuestas de calidad, pensadas específicamente para ellos”, ha subrayado.

La programación de esta tercera edición combina talleres musicales gratuitos y conciertos didácticos diseñados para que los participantes descubran la música a través de la experiencia directa, el juego, el movimiento, la voz, el ritmo y la escucha activa, sin necesidad de conocimientos previos. Las actividades se desarrollarán principalmente en las instalaciones del Patronato Municipal de Música de Ibiza y en el Espacio Cultural Can Ventosa.

Un momento del ‘Taller Improjazz’, que se impartió en la ‘Sala petita’ de Can Ventosa, en una edición anterior. / Vicent Marí

Programación

Enero

El festival arrancará el 18 de enero con dos propuestas. Por la mañana, el taller Let’s sing, dirigido a niños y niñas de 1 a 3 años, ofrecerá dos sesiones, de 11 a 12 horas y de 12 a 13 horas, en la Sala Petita, centradas en la experimentación vocal y el juego musical. Por la tarde, a las 18 horas, Can Ventosa acogerá el concierto didáctico Les fades dels somnis, una propuesta familiar a partir de 3 años que combina música, movimiento y fantasía.

Febrero

El 1 de febrero , la programación continuará con el taller Pin Pon… a cantar! , para niños y niñas de 3 a 6 años , de 11 a 12 horas en la Sala Petita. Por la tarde, el protagonismo será para el ritmo con el taller Batucando , con dos franjas de edad: de 17 a 18 horas para participantes de 8 a 11 años , y de 18 a 19 horas para jóvenes de 12 a 18 años .

, la programación continuará con el taller , para niños y niñas de , de en la Sala Petita. Por la tarde, el protagonismo será para el ritmo con el taller , con dos franjas de edad: de para participantes de , y de para jóvenes de . El 8 de febrero , el festival ofrecerá el taller Musi Flauta , con una sesión para niños y niñas de 0 a 3 años , de 11 a 12 horas , y una segunda sesión para edades de 4 a 7 años , de 12.30 a 13.30 horas , en la Sala Petita.

, el festival ofrecerá el taller , con una sesión para niños y niñas de , de , y una segunda sesión para edades de , de , en la Sala Petita. El 15 de febrero tendrá lugar el taller Sensibilización musical , dirigido a niños y niñas de 0 a 3 años , con dos sesiones, de 11 a 12 horas y de 12.30 a 13.30 horas , en el Aula 5, centradas en la experiencia sonora y sensorial compartida con las familias.

tendrá lugar el taller , dirigido a niños y niñas de , con dos sesiones, de y de , en el Aula 5, centradas en la experiencia sonora y sensorial compartida con las familias. El 22 de febrero será una jornada doble. Por la mañana, la Sala Petita acogerá Tararea, una propuesta musical inmersiva para niños y niñas de 0 a 3 años, con dos sesiones, de 11 a 12 horas y de 12.30 a 13.30 horas, inspirada en la Music Learning Theory de Edwin Gordon. Por la tarde, a las 18.00 horas, Can Ventosa ofrecerá el concierto didáctico El petit vesí, una propuesta a partir de 6 años que combina música en directo, narración y pintura en vivo, inspirada libremente en El Principito.

Marzo

El 8 de marzo , el festival propone el taller Canta, canta , para niños y niñas de 6 a 11 años , con dos sesiones en la Sala Petita, de 11 a 12 horas y de 12.30 a 13.30 horas . Por la tarde, de 17 a 18.30 horas , tendrá lugar el taller BSO Choir , dirigido a jóvenes de 12 a 18 años , centrado en el canto coral a partir de bandas sonoras de cine.

, el festival propone el taller , para niños y niñas de , con dos sesiones en la Sala Petita, de y de . Por la tarde, de , tendrá lugar el taller , dirigido a jóvenes de , centrado en el canto coral a partir de bandas sonoras de cine. El 15 de marzo , la música y el cuerpo serán los protagonistas con el taller Percusión corporal , que se ofrecerá en tres franjas de edad consecutivas en la Sala Petita: de 17 a 18 horas para niños y niñas de 5 a 7 años , de 18 a 19 horas para edades de 8 a 11 años , y de 19 a 20 horas para jóvenes de 12 a 18 años .

, la música y el cuerpo serán los protagonistas con el taller , que se ofrecerá en tres franjas de edad consecutivas en la Sala Petita: de para niños y niñas de , de para edades de , y de para jóvenes de . El festival se cerrará el 22 de marzo con el concierto didáctico Les BSO molen, a las 18.00 horas en Can Ventosa, una propuesta a partir de 10 años que invita al público a descubrir cómo la música de cine construye emociones y da sentido a las imágenes.

Para esta tercera edición contará con la participación de músicos y profesionales con una amplia trayectoria en los ámbitos musical y educativo, como Maite Dueñas, Lucía Herranz, Rocío Osuna, Úrsula Pomar, Elvira Ramon, Andrés Bretel, David Romano, Aniko Pusztai, Isabel Albaladejo, Valentina Pugliese, Pere Prieto, Antoni Marí “Tirurit”, Juan F. Ballesteros, Bartomeu Tur y el cuarteto vocal Sonora.

Por su parte, la consellera de Cultura ha destacado que “el Festival Música Jove no solo fomenta el interés por la música, sino que crea espacios de encuentro intergeneracional y familiar, refuerza el tejido cultural local y contribuye a formar públicos críticos y sensibles desde edades tempranas”.