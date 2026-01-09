Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Condenada por acusar a dj de violaciónAccidente policía IbizaPlanes fin de semanaVicent Marí, ante el juez
instagramlinkedin

Sucesos

El extraño robo en Nochevieja en Ibiza: "Se llevaron pelucas y un traje de 'mirror man'"

La compañía Acrobati-k lamenta la desaparición de dos maletas con vestuario y material de espectáculo en Ibiza y ofrece recompensa para recuperarlo

Carol Brest, directora artística y presentadora.

Carol Brest, directora artística y presentadora. / IMAGEN CEDIDA POR C.B.

Marisol Plaza Sánchez

Marisol Plaza Sánchez

Ibiza

La madrugada del 1 de enero dejó un sabor amargo para la compañía Acrobati-k en Ibiza, después de que desaparecieran dos maletas con parte de su vestuario y material de espectáculo, según relató la responsable del grupo, Carol Brest, en redes sociales. De momento, no han recibido ninguna información de dónde podrían estar sus objetos.

“Tristemente, durante la madrugada del 1, nos desaparecieron dos maletas con el vestuario”, comienza el mensaje de Brest, quien detalla que dentro de las maletas había numeroso material que utilizan habitualmente en sus actuaciones, lo que supone un duro golpe tras la intensa actividad navideña de la compañía.

Se ofrece recompensa por encontrar el vestuario robado.

Se ofrece recompensa por encontrar el vestuario robado. / DI

Entre los objetos desaparecidos destacan pelucas, vestuario de nueva confección y un traje completo de 'mirror man', un elemento icónico de sus espectáculos. Durante estas fiestas, Acrobati-k ha llevado a cabo funciones públicas y privadas, animando tanto eventos relacionados con Papá Noel y los Reyes como la actividad comercial de la isla, lo que hace que la pérdida sea especialmente significativa.

Estos son los objetos robados

La compañía compartió en su publicación fotografías de algunos de los artículos sustraídos: peluca morena con flequillo, peluca castaña y rizada, dos trajes de lentejuelas (uno completamente dorado de hombre), dos trajes relacionados con el staff de Santa Claus, traje completo de 'mirror man' y vestuario de nueva confección.

“Agradecemos cualquier información y ofreceremos recompensa a todo aquel que nos devuelva este material o parte de él”, señalan desde Acrobati-k, que facilita sus vías de contacto: produccionacrobatik@gmail.com y los teléfonos 699.48.21.12 y 685.37.24.17.

Noticias relacionadas y más

Más allá del valor económico de los artículos robados, se trata de piezas fundamentales para el desarrollo de sus espectáculos, por lo que su recuperación es prioritaria para poder retomar su actividad habitual sin contratiempos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una patrulla de la Policía Local de Ibiza estrella su coche en Vara de Rey al acudir a salvar la vida de una mujer
  2. Todas las cabalgatas de Reyes en Ibiza: horario y recorrido municipio a municipio
  3. Resuelto el misterio de los Reyes Magos en Ibiza: ya hay fecha para la cabalgata
  4. La feria de atracciones de Navidad de Ibiza no cierra
  5. Cambio de fecha en las cabalgatas de Reyes de Santa Eulària: sus Majestades de Oriente se retrasan
  6. Fallece la condesa de Ribes, la mujer más elegante del mundo y gran amante de Ibiza
  7. Puerto de Ibiza: 3,4 millones de euros para reparar deficiencias en la construcción del dique de es Botafoc
  8. La Guardia Civil investiga el accidente de un todoterreno en Ibiza: saltaron los 'airbargs' y el conductor abandonó el coche

Un ático de 2,4 millones en Marina Botafoch: Así es el piso con dos suites y azotea privada que se vende en Ibiza

Un ático de 2,4 millones en Marina Botafoch: Así es el piso con dos suites y azotea privada que se vende en Ibiza

Estos son los galardonados en los Premios de la Academia de Gastronomía de Ibiza 2025

Estos son los galardonados en los Premios de la Academia de Gastronomía de Ibiza 2025

El extraño robo en Nochevieja en Ibiza: "Se llevaron pelucas y un traje de 'mirror man'"

La gran nevada que sorprendió a Ibiza en 1907

La gran nevada que sorprendió a Ibiza en 1907

Siete detenidos en Ibiza por pilotar pateras desde Argelia y poner en riesgo la vida de los migrantes

Siete detenidos en Ibiza por pilotar pateras desde Argelia y poner en riesgo la vida de los migrantes

Inés testigo del accidente en Vara de Rey: "Parecía una persecución, pero vimos a los policías correr hacia la farmacia con el desfibrilador"

Inés testigo del accidente en Vara de Rey: "Parecía una persecución, pero vimos a los policías correr hacia la farmacia con el desfibrilador"

Pablo Pavón, director d'Artes Pavón: «Vàrem començar a assajar les primeres obres de teatre a ca meua»

Esta es la multa que te puede caer por chivarte de un control de tráfico en Ibiza

Esta es la multa que te puede caer por chivarte de un control de tráfico en Ibiza
Tracking Pixel Contents