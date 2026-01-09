El extraño robo en Nochevieja en Ibiza: "Se llevaron pelucas y un traje de 'mirror man'"

La madrugada del 1 de enero dejó un sabor amargo para la compañía Acrobati-k en Ibiza, después de que desaparecieran dos maletas con parte de su vestuario y material de espectáculo, según relató la responsable del grupo, Carol Brest, en redes sociales. De momento, no han recibido ninguna información de dónde podrían estar sus objetos.

“Tristemente, durante la madrugada del 1, nos desaparecieron dos maletas con el vestuario”, comienza el mensaje de Brest, quien detalla que dentro de las maletas había numeroso material que utilizan habitualmente en sus actuaciones, lo que supone un duro golpe tras la intensa actividad navideña de la compañía.

Se ofrece recompensa por encontrar el vestuario robado. / DI

Entre los objetos desaparecidos destacan pelucas, vestuario de nueva confección y un traje completo de 'mirror man', un elemento icónico de sus espectáculos. Durante estas fiestas, Acrobati-k ha llevado a cabo funciones públicas y privadas, animando tanto eventos relacionados con Papá Noel y los Reyes como la actividad comercial de la isla, lo que hace que la pérdida sea especialmente significativa.

Estos son los objetos robados

La compañía compartió en su publicación fotografías de algunos de los artículos sustraídos: peluca morena con flequillo, peluca castaña y rizada, dos trajes de lentejuelas (uno completamente dorado de hombre), dos trajes relacionados con el staff de Santa Claus, traje completo de 'mirror man' y vestuario de nueva confección.

“Agradecemos cualquier información y ofreceremos recompensa a todo aquel que nos devuelva este material o parte de él”, señalan desde Acrobati-k, que facilita sus vías de contacto: produccionacrobatik@gmail.com y los teléfonos 699.48.21.12 y 685.37.24.17.

Más allá del valor económico de los artículos robados, se trata de piezas fundamentales para el desarrollo de sus espectáculos, por lo que su recuperación es prioritaria para poder retomar su actividad habitual sin contratiempos.