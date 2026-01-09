Salud confirma un caso de viruela del mono en Ibiza en 2025

El año pasado la conselleria balear de Salud confirmó un caso de viruela del mono en Ibiza. Durante todo el año pasado se detectaron 12 casos en el total de las islas, uno de ellos el de Ibiza. Además, la mayoría, un total de nueve, forman parte de un mismo brote notificado en las últimas semanas. Se trata de casos vinculados entre sí y que se detectaron durante el último mes y medio del año, según explica explica la directora general de Salud Pública del Govern, Elena Esteban, que destaca que la situación está controlada y que no se han registrado contagios desde finales de año.

Estos casos corresponden, además a una variante (clado 1) que por primera vez se ha identificado en las islas, la misma que obligó, en 2024, a la Organización Mundial de la Salud a declarar una emergencia sanitaria internacional. Eso sí, a pesar de que pueda sonar alarmante, Esteban destaca que no hay un mayor riesgo derivado de esta variante, es similar a la que sí se había identificado hasta ahora en las islas. Reconoce que, en un primer momento, cuando se detectó, se pensó que sería "más grave" que la clado 2, que es la más habitual, sin embargo, poco después se vio que el comportamiento es muy similar entre ambas.

Rastrear los casos de este brote no ha sido fácil. "Es muy complicado hacer el seguimiento, en muchas ocasiones los afectados han tenido múltiples relaciones sexuales y establecer el vínculo no es sencillo", explica la directora general antes de señalar que algunos de los enfermos de viruela del mono durante el año pasado en las islas necesitaron hospitalización, aunque recibieron el alta con rapidez. "Han sido casos leves", insiste.

"No hemos visto más casos después", asegura Esteban, que detalla que el último caso se notificó el 22 de diciembre. Estos últimos casos corresponden a hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres y la edad media de los afectados es de 37 años. Ninguno de ellos ha sido grave, indica Esteban, que destaca el estigma que hay aún sobre este enfermedad, lo que complica aún más su seguimiento.

Estos 13 casos detectados en Balears durante el año pasado es la cifra más baja de los últimos años. En 2022 se llegaron a confirmar 216 en todas las islas. En 2023 ya fueron 15, en 2014 un total de 16 y el año pasado, 13.

Los síntomas: fiebre, dolor de cabeza, cansancio y lesiones cutáneas

La viruela del mono es una enfermedad que suele resolverse en dos a cuatro semanas apunta Esteban. Comienza con fiebre, dolor de cabeza, cansancio o dolores musculares y, días después, entre uno y cinco días después de los primeros síntomas, aparecen lesiones cutáneas que evolucionan de manchas a vesículas y costras, explica la directora general. "El número de lesiones es muy variable y en algunos casos pueden afectar a una superficie importante de la piel", detalla Esteban, que señala que se considera que una persona está curada cuando desaparece el último rastro de estas costras

El contagio requiere contacto físico estrecho y directo, ya sea a través de las lesiones, fluidos corporales o incluso ropa y objetos personales. Por ello, Salud Pública insiste en la prevención en relaciones de riesgo, el uso de preservativo y la vacunación, tanto antes como después de exposiciones de riesgo. "Es importante vigilar y prevenir, pero sin alarmar a la población", concluye la directora general. "Hay que insistir en la vacunación, especialmente entre las personas que mantienen conductas de riesgo.