Un ático de 2,4 millones en Marina Botafoch: Así es el piso con dos suites y azotea privada que se vende en Ibiza
La propiedad cuenta con una cocina exterior
El portal inmobiliario Idealista, en su sección de viviendas de lujo en Ibiza, anuncia un ático con vistas abiertas al puerto deportivo y a Dalt Vila en Marina Botafoch, una de las áreas residenciales más demandadas de Ibiza. La vivienda se ubica en el edificio Aquatic Park, en una localización que destaca, según detalla el anuncio, por su cercanía a pie a la playa de Talamanca y a Marina Ibiza. El precio del ático es de 2.400.000 euros.
La propiedad, de 150 m² construidos, presenta un planteamiento diáfano y luminoso, con el salón-comedor conectado a una cocina moderna totalmente equipada. Cuenta con dos dormitorios, ambos con baños en suite, y suma un total de tres baños. El anuncio subraya que el inmueble ha sido terminado con materiales de alta calidad y con especial atención a los detalles.
Gran terraza y cocina exterior
Uno de los grandes atractivos del ático es su espacio exterior. Desde el salón, grandes ventanales dan acceso a una amplia terraza en el mismo nivel, mientras que una escalera interior conduce a una terraza privada en la azotea. En esta zona superior, el apartamento ofrece un espacio al aire libre “generoso”, con cocina exterior, barbacoa y zona de descanso, además de las mencionadas vistas al entorno portuario y al casco histórico.
El edificio Aquatic Park dispone de piscina comunitaria con vistas a la bahía de Talamanca, zonas comunes cuidadas y servicio de conserjería "orientado a la comodidad y la seguridad durante todo el año". Además, la inmobiliaria destaca que la vivienda incluye plaza de aparcamiento en el mismo edificio, incluida en el precio.
