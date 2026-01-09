El reloj de Vara de Rey, en Ibiza, tiene las horas contadas

El reloj del paseo Vara de Rey, en Vila, tiene las horas contadas. Y es que el lunes comienzan las obras de la cabecera sur de s'Alamera (que comprenden también la calle Miquel Caietà Soler), que prevén sustituir este elemento por uno más clásico, según ha anunciado el Ayuntamiento de Ibiza.

La actuación se prolongará durante cinco meses y el objetivo de los trabajos es "mejorar la accesibilidad, la seguridad vial, la eficiencia energética y la calidad del espacio público en este estorno emblemático del centro de la ciudad", indica el Consistorio, que recuerda que el presupuesto es de 727.361,15 euros (IVA incluido). El proyecto está cofinanciado por los fondos Next Generation de la Unión Europea, una subvención dedicada a financiar proyectos sostenibles de mantenimiento y rehabilitación del patrimonio histórico con uso turístico, indica la nota municipal, que añade que se engloba en el plan de recuperación, transformación y resiliencia dirigido a las localidades que forman parte de la Red de Ciudades Patrimonio de la Humanidad.

Adiós al reloj

Una parte del proyecto consiste en retirar el reloj de la cabecera del paseo, que funciona con energía solar y que se supone que representa un árbol. Una estructura (instalada en 2017) que desaparecerá y se sustituirá por un reloj "más clásico". "Queremos uno que esté más en sintonía con esta zona histórica de la ciudad", señala el alcalde de Ibiza. Rafael Triguero.

Más allá del cambio de reloj, la actuación tiene previsto "la reordenación de la intersección entre la calle Joan Xicó y la avenida de España e Ignasi Wallis, con la ampliación de los carriles para permitir maniobras más seguras".

Peatones más seguros

De la misma manera, el Ayuntamiento detalla que se ampliará la zona dedicada a peatones en la cabecera del paseo, "que quedará segregada del tráfico rodado mediante una jardinera de obra". Esto, apuntan "incrementará la sensación de confort y seguridad". Además, están previstas otras actuaciones en las calles Jaume I, Joan Xicó y Miquel Caietà Soler.

"Este proyecto tiene como objetivo la renovación integral de las infraestructuras existentes, con una atención especial a la implantación de redes separativas, la mejora del alumbrado público con criterios de eficiencia energética y la adaptación de los espacios a la normativa de accesibilidad vigente", señala el alcalde, que continúa: "En cuanto a los acabados, se mantendrán los mismos criterios estéticos y materiales aplicados en las fases anteriores del paseo de Vara de Rey, garantizando así una imagen urbana homogénea y coherente".