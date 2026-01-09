Más de 550 objetos perdidos en Ibiza buscan nuevo dueño a través de Cáritas

Galería: el Ayuntamiento de Ibiza y la Policía Local donan objetos perdidos a Cáritas / Vicent Marí

"Buscamos financiación hasta debajo de las piedras y, de debajo de las piedras, ha salido esta iniciativa", bromea Joan Torres, presidente de Cáritas Ibiza, en la firma del acuerdo entre el Ayuntamiento de Ibiza y la entidad benéfica para donar más de 550 objetos perdidos que nadie ha reclamado en dos años y que ahora, con este proyecto, buscan tener una segunda vida gracias a Cáritas.

En total, serán 561 objetos pérdidos los que recibirá Cáritas, que los destinará a sus usuarios. "Son objetos perdidos que desde hace más de dos años no han sido reclamados por los ciudadanos que los perdieron y, por primera vez, la Policía Local y este ayuntamiento hacemos entrega de estos objetos para que Cáritas los ponga a disposición de sus usuarios", explica el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, frente a alguno de estos objetos que se entregarán a la ONG. Se trata, "principalmente", de mochilas, bolsos y carteras, aunque también hay juguetes, libros, ropa, maletas y algún objeto más curioso como algunos cochecitos de bebé.

"En Cáritas se aprovecha todo y, desde luego, aprovecharemos bien todos estos objetos", declara Torres, quien habla de las necesidades en las que se encuentra la organización. "Si no los entregamos directamente a nuestros usuarios, serán para nuestra tienda, de manera que podamos obtener ingresos para ayudar a estos mismos usuarios", cuenta el presidente de Cáritas. "Ahora mismo tenemos un albergue abierto desde hace un año y medio y no tenemos ningún ingreso, por lo que buscamos financiación hasta debajo de las piedras", explica Torres, quien se mostró "muy agradecido" con el alcalde. "Nos parece una gran idea donar estos objetos perdidos".

Rafael Triguero y Joan Torres explican los detalles del acuerdo de entrega de objetos perdidos / Vicent Marí

El Consistorio quiere dotar a esta iniciativa de carácter anual, de manera que cada año los objetos que lleven un par de años sin que nadie pregunte por ellos puedan entregarse a Cáritas. "Cuando transcurran dos años desde que se encontraron y estos no hayan sido reclamados, queremos que sean los usuarios de Cáritas quienes los puedan aprovechar", declara Triguero, quien añade: "Contamos con otros 500 objetos que el año que viene cumplen dos años y se podrán entregar a Cáritas. La idea es que podamos hacer esto cada año".

Bicis y patinetes, los objetos más encontrados

Aunque la mayoría de los objetos que el Consistorio entrega a Cáritas son mochilas o carteras, en el depósito de la Policía Local los que más se acumulan son patinetes y bicicletas. "Los objetos que más tenemos, bien porque se han perdido o bien porque se han retirado de las calles donde estaban abandonados, son bicicletas y patinetes, ya sean eléctricos o no", explica Triguero. Sin embargo, estos irán destinados a otra entidad benéfica que recientemente contactó con el Ayuntamiento para interesarse por ellos. "Es una organización de nuestra isla que ahora mismo tiene pendiente hacer una visita a nuestro depósito, para ver la multitud de bicicletas que tenemos y llenar un contenedor", explica Triguero. Con esta acción, las bicicletas irán destinadas a localidades de "Marruecos o algún otro destino", comenta el alcalde. "Con esta asociación podemos dar una salida, también solidaria, a las bicicletas que nadie ha reclamado para que puedan volver a utilizarlas otras personas", añade.

Firma del acuerdo entre Rafael Triguero y Joan Torres / Vicent Marí

La Policía Local de Ibiza también ha encontrado algún que otro objeto más curioso, que no suele ser tan frecuente perder. "Entre los más raros que hemos encontrado, tenemos un dron. Lleva un año aquí ya y de momento no lo ha reclamado nadie todavía", cuenta el alcalde.

Triguero destaca la importante labor de organización y clasificación realizada por los agentes. "Quiero darle las gracias a la Policía Local por realizar esta labor de ordenar los objetos, especialmente a Pacheco, quien ha sido el responsable", declara Triguero. "Estamos muy contentos de poder dar una salida solidaria a estos objetos vía Cáritas y que estos puedan aprovecharlos de nuevo otras personas", concluye el alcalde.