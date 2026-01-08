La última gran nevada en Ibiza

'Juliette'. Ese es el nombre de la última borrasca que cubrió de blanco Ibiza y Formentera. Fue una nevada tardía, a finales ya de febrero, según recuerda la hemeroteca de Diario de Ibiza. Fue nieve nieve. De la de verdad. De la que cuaja un poquito y con copos grandes y pesados que se ven caer en las no pocas fotografías que se hicieron ese día. No esa aguanieve que se derrite en cuanto toca el suelo.

Era el 27 de febrero de 2023 y las temperaturas, desplomadas a 1 y 2 grados, convirtieron en nieve la lluvia que caía. El mercurio cayó no sólo por la borrasca sino también por la entrada de una masa de aire muy frío de origen ártico, algo de lo que había advertido unos días antes la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Galería de imágenes de la nieve por la borrasca Juliette en Ibiza / J.A.RIERA

Así, aquel 27 de febrero nevó. En las zonas más altas de la isla, como sa Talaia de Sant Josep y Sant Joan, pero también en otras, aunque no cuajó igual. En Formentera tampoco faltó la nieve. Cayó en es Ca Marí. En el momento en que se comenzó a correr la voz de que nevaba en algunos puntos de la isla, muchas familias cogieron el coche y se fueron a ver ese fenómeno tan extraño en Ibiza como es la nieve. Muchos con sus churumbeles, y es que ese lunes muchos centros educativos estaban cerrados porque se lo habían cogido como festivo.

La Policía de Sant Joan: "precaución"

La afluencia de gente a la zona de Sant Joan obligó a la Policía Local a controlar el tráfico en algunas carreteras en las que se habían generado atascos. De hecho, los agentes pidieron a través de sus redes sociales "precaución", ya que habían detectado placas de hielo en el asfalto: "Hoy la nieve deja una bonita postal en nuestro municipio. Os pedimos precaución en la carretera. Si vas a disfrutar de la nieve, recordad estacionar en un sitio seguro para vosotros y para el resto de usuarios de la vía".

Galería de imágenes de la nieve por la borrasca Juliette en Ibiza / J.A.RIERA

A las siete de la mañana fue cuando comenzaron a caer las temperaturas en la isla. A mediodía, apenas había un grado en Sant Joan, la temperatura más baja registrada. En Sant Antoni también se registraron apenas dos grados a mediodía y tres en los observatorios meteorológicos de Vila y el aeropuerto. Los caminos y el campo se llenaron de familias, ataviadas con sus mejores abrigos, guantes, gorro y bufanda, paseando sobre la tierra nevada e, incluso, haciendo lo que habían visto infinidad de veces en la pantalla: bolas de nieve. Incluso algún muñeco.