Sucesos en Ibiza: Tira una moto al suelo de una patada y amenaza de muerte al propietario en una gasolinera

Tiró una motocicleta al suelo de una patada y, cuando el dueño le pidió explicaciones, le amenazó de muerte. Es la tensa escena que se vivió este domingo en una gasolinera de Sant Antoni, según explica la Guardia Civil de esta localidad, que acabó deteniendo al sujeto, acusado de un delito de daños.

Desde la propia gasolinera dieron el aviso a la Guardia Civil de que el hombre había ocasionado daños a una motocicleta que estaba repostando y hasta allí se dirigió una patrulla que en ese momento realizaba labores de seguridad ciudadana. Según relataron desde el establecimiento, el hombre dio una patada y la tiró al suelo "sin motivo aparente" y amenazó de muerte al dueño de la misma.

Cuando los agentes llegaron a la gasolinera encontraron al presunto agresor tirado en el suelo "en estado de embriaguez". Cuando le pidieron la documentación el individuo contestó "de manera incoherente" e insultó a los agentes.

Así, tras finalmente identificarlo, los guardias le detuvieron como presunto autor de un delito de daños, que se calculan en más de 2.500 euros. El detenido es un hombre de 48 años de nacionalidad rumana, según detalla la Guardia Civil.