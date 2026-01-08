Sorprendente robo en Nochevieja en Ibiza: ofrecen recompensa

"Tristemente, durante la madrugada del 1, nos desaparecieron dos maletas con el vestuario". Así comienza el mensaje que la responsable de la compañía Acrobati-k, Carol Brest, ha compartido en redes y con todos sus contactos. Según explica, en las maletas que, al parecer, les robaron, se encontraba numeroso material que utilizan habitualmente en sus espectáculos, lo que supone un mazazo para ellos.

Brest detalla que entre el material que contenían las maletas desaparecidas había pelucas, vestuario "de nueva confección" y un traje completo de "mirror man" (hombre espejo). La compañía, que durante estas navidades ha tenido una actividad frenética con sus espectáculos públicos y privados sobre Papá Noel y los Reyes así como de animación del comercio local, ha incluido en su publicación fotografías de algunos de los elementos que les han desaparecido.

El mensaje compartido por Acrobati-k / DI

Así, en las imágenes se pueden ver una peluca morena con flequillo, otra castaña y rizada, dos trajes de lentejuelas, uno completamente dorado de hombre, dos relacionados con el staff de Santa Claus y el espectacular traje complejo de hombre espejo.

"Agradecemos cualquier información y ofreceremos recompensa a todo aquel que nos devuelva este material o parte de él", señalan desde la compañía, que incluye sus formas de contactar con ellos: el correo produccionacrobatik@gmail.com y dos números de teléfono: 699.48.21.12 y 685.37.24.17.