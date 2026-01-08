Lucha contra la epidemia de gripe en el hospital de Ibiza

El Área de Salud de Ibiza y Formentera (ASEF) ha informado en una nota de la puesta en marcha desde este miércoles del plan de contigencia frente a la gripe. El objetivo es adelantar los refuerzos antes de alcanzar, en los próximos días, el pico de presión hospitalaria por virus respiratorios.

En total se han contratado 20 profesionales de refuerzo, de los cuales diez son enfermeras y diez son técnicos en cuidados de enfermería (TCE). De ellos, cinco enfermeras y cinco TCE reforzarán el servicio de Urgencias. La mayor novedad en el plan de contigencia de este año es que habrá un refuerzo en hospitalización con diez profesionales más, cinco enfermeras y cinco TCE.

Refuerzo en todos los turnos

En Urgencias se refuerzan todos los turnos: mañana, tarde y noche.

En este momento, la ocupación del Hospital Can Misses es del 82% con 41 camas disponibles y en la UCI la ocupación es del 46,7% con ocho camas libres de las quince de las que dispone.