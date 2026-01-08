Viajes
Vuela entre Ibiza y Madrid por 11 euros
Los pasajeros residentes en Baleares pueden aprovechar las ofertas de Iberia Express para volar a Madrid
Comenzar el año con un viaje nunca ha sido tan fácil. Iberia Express ha lanzado una nueva edición de sus Express Days, su campaña de rebajas que ofrece precios irresistibles en vuelos entre Baleares y Madrid, así como en cerca de 20 destinos nacionales e internacionales.
Durante esta promoción, los pasajeros residentes en Baleares pueden reservar vuelos Ibiza-Madrid desde 11 euros por trayecto y Palma-Madrid desde 12 euros, con el descuento de residente ya aplicado. Las ofertas están disponibles para compras realizadas en iberiaexpress.com hasta el 26 de enero de 2026, para volar entre el 12 de enero y el 31 de mayo de 2026.
Vuelos nacionales con precios competitivos
Desde su hub en Madrid, Iberia Express ofrece también tarifas muy atractivas en otros destinos dentro de España. Algunos ejemplos incluyen vuelos a Sevilla desde 30 euros, a Gran Canaria desde 26 euros, a Tenerife desde 25 euros, y a Lanzarote y Fuerteventura desde 36 euros por trayecto, comprando ida y vuelta.
Isabel Rodríguez, directora comercial de Iberia Express, subraya que “los express days se han convertido en una oportunidad excepcional para que nuestros clientes residentes en Baleares accedan a tarifas muy atractivas y planifiquen sus viajes con antelación. Es una campaña que nos permite premiar su confianza con descuentos especiales”.
Los express days también incluyen ofertas en vuelos desde Madrid a capitales europeas y destinos internacionales. Entre ellos destacan Dublín desde 29 euros, Copenhague desde 35 euros, Londres desde 30 euros, Mánchester desde 28 euros, y Marrakech desde 34 euros, todos por trayecto y comprando ida y vuelta.
Para aprovechar las mejores tarifas, Iberia Express recomienda darse de alta en el Club Express, de forma gratuita a través de iberiaexpress.com. Además de acceder a los descuentos más competitivos, los miembros del club pueden disfrutar de promociones exclusivas y de la plataforma de entretenimiento a bordo, que incluye los últimos estrenos de cine, series, documentales y música.
Con estas ofertas, viajar desde Baleares a Madrid y al resto de España o Europa nunca ha sido tan económico, y los express days se presentan como una oportunidad perfecta para planificar las escapadas de 2026 con antelación.
