Javier Gimeno, comerciante de Ibiza: "El pequeño comercio es el segundo plato"

Con el final de las celebraciones navideñas, llega la temporada de rebajas y los ibicencos recorren las calles más comerciales en busca de los mejores precios. Las grandes franquicias son las más elegidas por los consumidores y los pequeños comerciantes locales lo tienen claro.

"Lo tenemos asumido, el pequeño comercio somos el segundo plato, nunca la opción prioritaria. La gente primero va a las grandes marcas y nosotros vivimos de las migajas", lamenta Javier Gimeno, a cargo de la tienda de ropa de mujer Pop Up. Según Gimeno, la diferencia entre el volumen de trabajo durante las rebajas de 2012 –cuando abrió el negocio– y hoy "es abismal, se vende una tercera parte de lo que se vendía hace trece años", asegura.

Ibicencos aprovechan las rebajas en Ibiza / J.A. Riera

El comerciante achaca esta caída en la demanda a la dura competencia de las grandes marcas y de internet. "Cuando arrancamos en este sector del textil, un pantalón se podía vender a 12.000 pesetas (72 euros), pero ahora nadie lo compraría por 60 euros. El problema es que todo el mundo quiere comprar barato, sin importar si detrás de ese precio tan competitivo hay explotación laboral o de recursos", reflexiona.

Lo mismo opina María Torres, propietaria de la zapatería Hel·Tor: "Las rebajas de enero no tienen nada que ver con las de hace unos años, son un poco descafeinadas". Manuela Molina, dependienta de Mercalzado, afirma por su parte que "los primeros días de rebajas siempre hay más trasiego de personas, pero con el paso de las semanas va decayendo".